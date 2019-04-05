The Division 2'nin "Tidal Basin" Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışı üzerinden üç hafta kadar bir zaman geçti. Bu üç hafta boyunca Washington, D.C. haritasının altını üstüne getirdik ve görevlerden görevlere koştuk. Eh, birçok oyuncu da halihazırda World Tier 4 oldu ve World Tier 5 için bekleyişe geçti. Neyse ki bu bekleyiş fazla sürmeyecek. Tom Clancy's The Division 2 için ilk büyük içerik güncellemesi bugün geliyor.

Fransız yayıncı Ubisoft tarafından oyunun çıkışı öncesi, Tom Clancy's The Division 2 oyununun ilk senesi için planlanan içerikler hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Başlangıç Invasion: Battle for D.C. ile yapılacak. Bugün yayınlanacak olan ilk parça ise Tidal Basin. Güncellemeye adını veren ve Black Tusks örgütünün elinde olan Tidal Basin Kalesi oyuna eklenecek. Oyundaki en güçlü düşmanlarla karşılaşacağınız bu kaleyi tamamladıktan sonra, World Tier 5 olmaya hak kazanacaksınız. Ancak öncesinde 425 teçhizat puanı toplamış olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. World Tier 5 olduktan sonra, toplayabileceğiniz azami teçhizat puanınız da 500 olacak.

World Tier 5'in gelişi ile haftalık Invasion'lar da başlayacak. Peki bu ne demek oluyor? Seçili ana görevlerde ve seçili kalelerde Black Tusks örgütü ile sıcak çatışmaya gireceksiniz demek oluyor. Çatışmalar bir hayli zorlayıcı olacak olsalar da, tamamladığınız zaman kazanacağınız yağma ve teçhizat ödülü de bir o kadar fazla olacak.

Hazır zorlayıcılıktan bahsetmişken, Tidal Basin güncellemesi ile oyuna Heroic zorluk derecesi de eklenecek. İlk oyunu oynayan takipçilerimizin de bildiği gibi oyundaki en zor seviyece olacak Heroic zorluğunda, ara kayıt noktaları kaldırılıyor. Çok daha riskli bir oynanış sizleri bekleyecek ama normaline göre çok daha fazla ödül kazanabileceksiniz.

Bugünden itibaren 25 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek Invasion Apparel Event etkinliğinin başlayacağını da söylemeden geçmeyelim. Bu etkinlik kapsamında Black Tusks, Outcasts, Hyenas ve True Sons örgütlerinden esinlenilerek oluşturulmuş kıyafetler, yeni maskeler ve silah kaplamaları toplayabilecek olmanın yanı sıra Event Key'ler de bu etkinlik sırasında kazanılabilecek.

Son olarak, Tidal Basin güncellemesinin gelişiyle yeni PvP haritası Fort McNair, Pestilence ve Nemesis adı altında iki yeni Exotic silah, True Patriot, Hardwired ve Ongoing Directive teçhizat setleri de Tom Clancy's The Division 2 oyununa dahil olacaklar. Ayrıca sekiz oyuncunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan ilk Raid görevi Operation Dark Hours da 25 Nisan 2019 tarihinde başlayacak.