The Division 2'nin Tidal Basin Güncellemesi Haftaya Geliyor

Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışı sonrasında yayınlanacak olan ilk büyük içerik güncellemesi, Tidal Basin., 5 Nisan 2019 tarihinde ve PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bu güncellemenin en önemli iki katkısı, Black Tusk kalesi ve World Tier 5 olacak.

World Tier, Tom Clancy's The Division 2 oyununun aşama kaydetme sistemi oluyor. Tom Clancy's The Division 2 oyununu bitirmeniz durumunda ilk World Tier, yani World Tier 1 açılıyor. Şu an için de oyunda son olarak World Tier 4 bulunuyor.

World Tier 5 ise önümüzdeki hafta, Black Tusk kalesi olan Tidal Basin Stronghold ile gelecek. 425 teçhizat puanı toplayıp da kale görevini tamamladığınızda, artık World Tier 5 seviyesine ulaşmış olacaksınız. Geleneksel End Game içeriğinin sunulacağı World Tier 5, yeniden oynanabilir birkaç görev, Heroic zorluk derecesi, önceden yağmaladığınız Stronghold'ları yeniden yağmalayabilme imkanı ve haftalık Invasion görevleri ile de gelecek. Heroic zorluk derecesi, Tom Clancy's The Division oyunundan da aşina olduğunuz üzere, bu oyundaki en zor seviye olma özelliğini taşıyacak. Daha fazla ödül kazanacağınız bu zorluk derecesinde, ara kayıt noklarının tamamı kaldırılacak. Ayrıca halihazırda tamamlamış olduğunuz görevleri, Heroic derecesinde yeniden oynayabileceksiniz.

Bunların haricinde, World Tier 5 ile Tom Clancy's The Division 2 oyuna ilk üç teçhizat seti de eklenecek. True Patriot, Ongoing Directive ve Hard Wired olan bu teçhizat setlerini Black Tusk örgütü üyelerinin üzerinden alabileceksiniz. Son olarak, toplayabileceğiniz teçhizat puanı da artık azami 500 olacak.