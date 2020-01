The Division 2'nin Üçüncü Bölüm İçerikleri Şubat'ta Geliyor

Ubisoft ve Massive Entertainment, Tom Clancy's The Division 2 oyununun State of the Game canlı yayınlarından bir yenisini bu hafta içinde gerçekleştirdiler. Bu canlı yayın sırasında, ilk yıl içeriklerinin üçüncü ve son bölümüne de değinildi.

Tam adı konulmamış olan Episode 3 için net bir çıkış tarihi yok ama Şubat ayı içerisinde yayınlanacak. Reddit üzerinden paylaşılan genel detaylar ışığında, New York şehrindeki Coney Island yeni bir bölge olarak haritaya eklenecek. İlk oyundaki The Cleaners topluluğu da bu bağlamda bir geri dönüş yapacak. Bunların yanı sıra iki yeni ana görev, sadece Year 1 Pass sahiplerinin erişim sağlayabileceği iki yeni Assignment, Year 1 Pass sahiplerinin hemen erişim sağlayabilecekleri bir yeni Specialization (İhtisas) ve çevrenizdekilere göre rengi değişen makineli tüfek Kameleon diğer içeriklerin arasında yer alacak.

Ubisoft ve Massive Entertainment, üçüncü bölümün yayınlanması öncesinde test sunucusu açmayacaklar. Bunun nedenlerinden bir tanesi, son bölümün hikaye anlatımlı içeriklerinin olmasından dolayı teste katılacak olan kullanıcıların sürprizi bozacak şeyleri önceden öğrenmelerinin istenmemesiymiş. Bir diğer neden ise herhangi bir denge ayarının yapılmayacak olması.

Son olarak, bildiğiniz gibi Pentagon: The Last Castle bölümü ile ikinci Raid görevi Foundry, Ekim ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacaktı ama sonradan ertelenmişti. Bu Raid görevi ne yazık ki üçünücü bölümün yayınlanmasından sonraki bir zamanda aktif olacakmış.

Assignment'lar hariç Episode 3 içeriklerinin ücretsiz olacağını hatırlatalım. Ne var ki, Year 1 Pass sahiplerinin erken erişim hakları olacak. Bir hafta sonrasında da bütün Tom Clancy's The Division 2 oyuncuları bu içeriklere erişim sağlayabilecekler.