The Division 2'nin Warlords of New York Genişletme Paketi Duyuruldu

Tom Clancy's The Division 2 oyununun Warlords of New York genişletme paketi duyuruldu. 3 Mart 2020 tarihinde New York şehrine geri dönmeye hazır olun.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak olan bu yeni genişletme paketinde hedefiniz Aaron Keener olacak. Kendisi birçok sivilin ve SHD ajanının ölümüne neden olan biyolojik saldırının arkasındaki isim ve gelecekte yeni saldırılar yapmayı planlıyormuş. Division eğitimi aldığı için uygulayacağınız taktikler konusunda oldukça deneyimli olduğu söyleniyor.

Haritaya eklenecek olan Aşağı Manhattan, kendi içerisinde dört bölgeye ayrılıyor. Herhangi bir seviye sınırlandırılması olmaksızın özgürce dolaşabileceğiniz her bir bölgede önemli noktalar, etkinlikler, gizler ve toplanabilir eşyalar bulunacak. Düşmanlar sizinle aynı seviyeye çekilecek. Ana düşmanlar ile yapacağınız savaşların mekanikleri geliştirilmiş iken Skill Mod ödülleri de farklı olacak. Bunların yanı sıra beş yan görev ve sekiz de yan görev olacak ve ana görevler ile yan görevler birbirlerine bağlı olacaklar.

Warlords of New York ile üç yeni topluluk daha geliyor. Bunlardan bir tanesi Rikers Island Prison'dan kaçmış olan tutukluların oluşturduğu Rikers, eski sağlık işleri işçilerinin oluşturduğu Cleaners ve eski JTF üyeleri ve savaşın dayanıklı hale getirdiği afetzedelerin olduğu Peacekeepers.

Ubisoft ve Massive Entertainment, Warlords of New York genişletme paketi sonrasında kırkıncı seviyeye ulaşmaları durumunda oyunculara yeni SHD seviyeleri, Legendary zorluk seviyesi, Global Difficulty seviyesini Heroic olarak ayarlayabilme, direktifler ve sezonlar ile yenilenmiş oyun sonu deneyimi sunulacağını söylüyorlar.

Yeni genişletme paketi ile oyundaki azami seviye kırka yükseltiliyor. Bu seviyeye ulaşan bütün oyuncular için sınırsız gelişim sunan SHD seviyeleri açılacak ve bir sonraki SHD seviyesine ulaşmanız durumunda dört farklı Core Attribute kategorisinden biri için puan harcamanıza olanak tanıyor. Bahsi geçen dört kategoriden biri silah, kafadan vurma, kritik vuruş şansını ve kritik vuruş hasarıyla ilgili Offence, zırh, sağlık, patlamaya dayanıklılık ve risk korumasıyla ilgili Defence, yetenek hasarı, süresi, tamiri ve çabukluğuyla ilgili Utility ve isabetlilik, stabilite, silah doldurma hızı ve cephane kapasitesiyle ilgili Misc. Bu kategorilerdeki geliştirmeler sınırlı ve azami seviyeye ulaştığınızda size kredi ve çeşitli üretim malzemeleri sağlayacak olan Scavenging beşinci bir kategori olarak devreye girecek.

Kırkıncı seviyeye ulaştıktan sonra açılacak olan yeni azami zorluk derecesi Legendary, Roosevelt Island, Capitol Building ve District Union Arena Stronghold'larında seçilebiliyor olacak. Global Difficulty seviyesini Heroic olarak ayarlamanıza olanak tanıyacak olan yeni olanak ile kontrol noktaları, ödüller ve görevler bir kat daha zorlaşacak. Eğer isterseniz, haritayı temizledikten sonra sıfırlamak ve her şeyi tekrardan yapabilmek mümkün olacak. Direktifler (Directives) ise ana görevlerdeki, yan görevlerdeki ve açık dünya etkinliklerindeki oynanışa dair değişiklikler yaparak genel zorluğu artırmanıza ve ek deneyim puanı kazanmanıza olanak tanıyacak. En fazla beş direktifi etkinleştirebileceğiniz söylenmiş.

Son olarak, kırkıncı seviyeye ulaştığınızda açılacak olan sezonların her biri on iki haftadan oluşuyor. Bu on iki hafta boyunca size insan avı görevleri verilecek. Başarılı olmanız durumunda da mevsimsel seviye sistemine bağlı olarak yeni yetenek modları, mevsimsel teçhizatlar ve kozmetik eşyalar kazanabileceksiniz. Ayrıca katılımda bulunabileceğiniz mevsimsel etkinlikler size Season XP kazandırırken tüm oyun içi etkinlikleriniz de Season XP kazandıracak. Kazanacağınız bu deneyim puanları ile her bir sezonda daha fazla ödülünüz olacak. Her bir sezonda haftalık bazda katılabileceğiniz etkinlikler ise mevsimsel insan avları, yeniden hayal edilmiş küresel etkinlikler, ligler, kıyafet etkinlikleri ve sezon etkinlikleri.

Warlords of New York genişletme paketi için yayınlanan sinematik, hikaye ve karakterler fragmanlarını ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.