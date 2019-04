The Division 2'nin Signature Ammo Sorunu Araştırılıyor

Tom Clancy's The Division 2, geçtiğimiz Cuma günü ilk büyük içerik güncellemesine kavuşmuştu. Tidal Basin adı altında yayınlanan güncelleme ile yeni oyun, içerik anlamında büyük bir gelişim kaydetmişti. Bu içeriklerin yanı sıra silahlar ve modlar da dahil olmak üzere önemli dengeleme ayarları yapılmıştı. Görünen o ki The Division 2 güncellemesi, Signature Ammo sorununu da beraberinde getirmiş.

Bildiğiniz gibi ana hikayeyi tamamladıktan sonra, seçtiğiniz uzmanlığa göre Signature Weapons adı verilen özel silahlarla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca sadece bu silahlarla kullanabileceğiniz Signature Ammo adı verilen özel bir cephane de söz konusu ve bu cephane, tahrip edici gücünden dolayı ender olarak düşüyor. Ancak bu ender düşmeye rağmen görev sırasında birçok kez kullanabiliyorsunuz.

Yayınlanan son Tom Clancy's The Division 2 güncellemesi sonrasında, bu durum ne yazık ki ortadan kalktı. Ancak bu, normal bir durum değil. Bir diğer deyişle Massive Entertainment tarafından alınmış bir karar değil. Ortaya çıkan teknik bir hata buna engel oluyor. Oyunculardan da bu sorun ile ilgili birçok geri bildirim söz konusu. Reddit üzerinden geri dönüş yapan kullanıcılardan bir tanesi, iki buçuk saat süren seansı sırasında toplamda iki Signature Ammo toplayabildiğini belirtmiş.

This is being investigated! Thanks for letting us know.