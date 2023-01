Tom Clancy's The Division 2 Nihayet Steam'e Geldi: İşte İndirimli Fiyatı!

Ubisoft'un sevilen The Division serisinin 2. oyunu yıllar sonra Steam'deki yerini aldı. İndirimli uygun fiyatıyla dikkat çeken oyun bir süre bu indirimle satılmaya devam edecek.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot geçmişte Tom Clancy's The Division 2'nin Steam'de yer almamasının "uzun vadede olumlu" sonuçlara yol açacağını söylemişti. Belki de bunu uzun vadede oyunun her hâlükârda Steam'e geleceği anlamında söylemişti ve şu anda olan da bu. Geçen yılın sonlarında duyurulduğu üzere, açık dünya nişancı oyunu Epic ve Ubisoft mağazalarına özel olarak geçirdiği sürecin ardından artık Steam'de de yerini almış durumda.

Tom Clancy's The Division 2 Artık Steam'de

Standart sürüm şu anda %70 indirimle 104,70 TL'ye satılırken, Warlords of New York Edition %70 indirimle 209,70 TL, Warlords of New York Ultimate Edition ise %70 indirimle 281,70 TL'ye satılıyor.

Ubisoft, geçtiğimiz yılın Kasım ayında daha fazla oyunun Steam'e geri döneceğini ve bunlardan ilkinin Assassin's Creed Valhalla olduğunu duyurmuştu. Valhalla'yı Roller Champions ve Anno 1800 takip etti ve The Division 2, ikinci dalganın ilk oyunu oldu.

Bir Ubisoft sözcüsü duyuru sırasında "oyunlarını nerede olurlarsa olsunlar farklı kitlelere nasıl ulaştıracaklarını sürekli olarak değerlendirdiklerini" söylemişti.

Peki siz Ubisoft'un oyunlarını tekrar Steam'e getirme politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.