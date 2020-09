Tom Clancy's The Division 2, yeni PvE moduna kavuşuyor. Son gerçekleştirilen State of the Game yayınında Tom Clancy's The Division 2 Summit Modu tanıtıldı. Detaylar haberimizde.

Tom Clancy's The Division için geliştirilen Tom Clancy's The Division 2, 2019 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Bildiğiniz gibi ilk oyun, içerik anlamında iyi denebilecek şekilde desteklenmişti. Massive Entertainment, çıkışı sonrasında Survival ve Underground adında iki genişletme paketi yayınlanmıştı. Bu iki genişletme paketi, oyun sonu modu açısından farklı deneyimler sunuyordu. Peki devam oyunu ne alemde?

Şimdiye kadar Ubisoft ve Massive Entertainment bu yönde pek bir atılım gerçekleştirmemişti ama yakın bir zaman önce gerçekleştirilen State of the Game canlı yayını sırasında bizleri sevindirecek bir duyuru yapıldı. The Division 2, Summit modu ile zenginleşecek.

Tom Clancy's The Division 2 Summit Modu Zorlayıcı Olacak

Underground modunun yapısından esintiler sunacak olan Summit, bizi yüz katlı bir gökdelene götürecek. Zemin kattan başlayıp, en üst kata kadar çıkmaya çalışacaksınız. Tek başınıza veya bir grupla oynayabileceğiniz bu modda, kat tasarımı ve düşmanlar ile yapacağınız mücadeleler her defasında farklılık gösterecek.

Ayrıca her on katta bir, sizinle kapışmak için can atan büyük bir düşmanın da karşısına çıkmak durumunda olacaksınız. Tercihen yere serdiğiniz büyük düşmandan sonraki katı seçebileceğiniz yeni bir tur başlatabilmeniz de mümkün olacak. Mesela yirminci kattaki düşmanı bertaraf ettikten, yeni tura zemin kattan değil de yirmi birinci kattan başlama imkanı sunulacak.

Her bir sonraki katın zorluğu öncekinden fazla olacakken, rastgele hale getirilmiş planlamalar ve hedeflerin değiştirilmesi ile farklı bir deneyim sunacak. Diğer bir deyişle, kendisini sürekli tekrar eden bir mod ile karşılaşmayacaksınız.

Summit modunun Tom Clancy's The Division 2 oyununa eklenmesi için fazla bir zaman beklemeyecekmişiz gibi görünüyor. PC üzerinden gerçekleştirilecek olan bir sonraki güncelleme testinde, oyuncular bu modu deneme fırsatı bulacaklar. Muhtemelen birkaç hafta sonra güncellemenin nihai versiyonu yayınlanacaktır. Bu sayede, oyuna sahip olan herkes de bu modu deneme fırsatı bulacak. Gelişmeleri takipte olacağız.