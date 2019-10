The Division 2 Ücretsiz Oynanabilecek! Acele Edin

Oyuncular için önümüzdeki hafta sonu epey eğlenceli geçecek. Electronic Arts tarafından Battlefield V için yapılan ve üç hafta sonunu kapsayacak olan Free Weekend etkinliğinin ikinci ayağının gerçekleşeceğini biliyoruz. Ama ikinci bir oyun daha istiyorsanız, Ubisoft imdadınıza yetişecek. Tom Clancy's The Division 2 bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek.

Fransız yayıncının açıklaması ile 17 - 21 Ekim 2019 tarihlerini kapsayacak olan Free Weekend etkinliği kapsamında oyunu PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında indirerek arkadaşlarınızla oynamanız mümkün olacak. Deneme süreci boyunca, son güncelleme ile gelen içerikler hariç geri kalan her şeye erişim sağlayabileceksiniz. Nedeni ise Episode 2 - Pentagon: The Last Castle ile gelen içeriklerin tüm oyunculara 22 Ekim 2019 tarihinde açılacak oluşu.

Eğer deneme süreci boyunca Tom Clancy's The Division 2 oyunundan memnun kalırsanız, sınırlı bir süreliğine yapılacak % 70 oranındaki bir indirimle oyuna sahip olabileceksiniz. Kaydettiğiniz tüm ilerleme de eksiksiz olarak tam sürüme aktarılacak.

Tom Clancy's The Division 2 konusu

Tom Clancy's The Division oyununun devamı olan ikinci oyunda, bu defa başkent Washington D.C.'ye gidiyoruz. New York şehrinde yaşanan felaketin aylar sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Tom Clancy's The Division 2 oyununda, ajanlar olarak görevimiz şehri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olacak. Tabii ki bu esnada Black Tusk, Hyenas, Outcasts ve True Sons gibi birbirinden tehlikeli topluluklar ile mücadele etmek durumundayız.