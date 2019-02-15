The Division 2'yi Ön-Siparişle Alana, Bir Ubisoft Oyunu Hediye

Tom Clancy's The Division 2 oyununun çıkışına bir aylık bir zaman kaldı. Önümüzdeki ayın bu zamanlarında The Division ajanları olarak Washington, D.C. şehrinde yaşam savaşı vereceğiz. Ubisoft ise bir yandan çıkışı yaklaşan aksiyon-rol yapma oyunu için son kartlarını masaya koymaya devam ediyor. Fransız yayıncı, oyunculara ücretsiz üç oyundan birini seçme hakkı sunuyor.

Eğer PC oyuncusu iseniz, sizi mest edebilecek bir haberimiz var. Tom Clancy's The Division 2 oyununu, 14 Mart 2019 tarihine kadar PC platformunda dijital olarak ön-sipariş ile alırsanız, tercihinize göre Far Cry Primal, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands veya Watch Dogs 2 oyunlarından bir tanesine yine dijital olarak ücretsiz sahip olabileceksiniz. Ön-siparişinizi Epic Games Store, Uplay veya dijital satış yapan üçüncü parti perakendeciler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ücretsiz Ubisoft oyununa 15 Mart 2019 tarihinden önce erişim sağlamanızın mümkün olmayacağı ve kodunuzu girmeniz gereken son tarihin 31 Mart 2019 olarak belirlenmiş olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bununla birlikte eğer Tom Clancy's The Division 2 ön-siparişinizi sonradan iptal ederseniz, ücretsiz oyununuza da veda etmiş olacaksınız.

Son olarak eğer bahsi geçen üç oyuna da sahipseniz, üzülmeyin. Elleriniz boş kalmayacak. Ubisoft tarafından yapılan bir diğer açıklama ile Tom Clancy's The Division 2 oyununu ön-sipariş ile almış olanlara, oyununun çıkışına yakın bir zamanda özel bir hediye gönderilecek. Bu hediyenin içeriğinin ne olduğu ise şimdilik açıklanmış değil.