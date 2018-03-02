The Division 20 Milyon Oyuncuyu Geçti

Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, Tom Clancy’s The Division’ın çıkışının üzerinden iki yıl geçmişken 20 milyon oyuncu sayısını geçtiğini duyurdu. Birçok tartışmayla birlikte piyasaya sürülen oyunun yakaladığı bu başarıysa şaşkınlıkla karşılandı.

Ubisoft, Tom Clancy’s The Division’ı ilk olarak Mart 2016’da tanıtmıştı. The Dollar Bill Flu adı verilen ilginç bir küresel salgını konu alan oyunda, insanları ölüme götüren bir hastalık kâğıt paralar yoluyla dünyaya yayılmış ve bütün şehirleri yaşanamayacak hale getirmişti. Oyuncular olarak biz de The Division adı verilen bir birlikle New York’ta çeşitli görevlere çıkmaya başlayan bir karakteri yönetmiş ve onun hikâyesini az da olsa dinlemiştik.

Hikayesinden çok oynanışında yer alan ince detaylar, farklı bir çok oyunculu deneyimi ve başarılı atmosferiyle ön plana çıkan The Division, çıktığı ilk günlerde yaşadığı sunucu problemleri, oyun içi ekonominin oturtulmamasından kaynaklı güçlü-güçsüz sıkıntıları ve önlenemeyen hileci akını, oyunu biraz olsun geriye götürmüştü.

Buna rağmen Ubisoft, bugün yaptığı açıklamayla birlikte çıkışının üstünden tam iki yıl geçmişken The Division’ın 20 milyon oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bununla kalmayan Ubisoft, bugüne kadar 500.000 oyuncunun The Division için 400 saatten fazla zaman ayırdıklarının altını çizerek, bizlere hemen aşağıda görebileceğiniz istatistikleri sundu: