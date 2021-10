Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen The Division Heartland çıkış tarihi ertelendi. Peki, Tom Clancy’s The Division evreninde geçen The Division Heartland ne zaman çıkacak? Şirket tarafından alınan karara ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

The Division Heartland Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, geçtiğimiz aylarda Tom Clancy’s The Division evreninde geçen yeni oyun duyurmuştu. Şirket, The Division Heartland olarak isimlendirilen video oyunu ile ilgili bir karar aldı.

Ubisoft, oyuncular tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun çıkış tarihini erteledi fakat net bir çıkış tarihi paylaşmadı. Şirket tarafından alınan karara göre The Division Heartland, Nisan 2021-Mart 2022 tarihleri arasında çıkışını gerçekleştirecek.

The Division Heartland'de yer alan hikayeyi anlayabilmek için serinin önceki yapımlarını oynamanıza gerek kalmayacak. Açık dünya temasına sahip olan oyun, serinin evrenine yeni bir perspektiften bakmamıza olanak sağlayan bir deneyim sunacak.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği video oyunu ücretsiz olarak sunulacak. Açık dünya temasına sahip olan oyunun hiçbir ücret ödenmeden oynanabilecek olması dikkat çekiyor. Hayatta kalma oyununda Expedition ve Storm modlarının yer alacağı belirtilmişti. Expedition modunun PVE, Storm modunun ise PvEvP olduğu ifade edilmişti.

Oyuncular, Expedition ve Storm isimli modlarda çevreyi keşfedip yağmalarken aynı zamanda hayatta kalabilmek için mücadele edecek. Oyuncuların The Division Heartland'de şu ana kadarki en agresif ve öngörülemeyen virüs salgınından korunması gerekecek.

The Division Heartland, oldukça uzun bir süre boyunca Tom Clancy oyunları üzerinde çalışmış olan Red Storm Entertainment tarafından geliştiriliyor. Ubisoft'un yeni oyunu PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Google Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Listesi (Kasım 2021)

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL - Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Rise of the Tomb Raider

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Prime üyelerine düzenli olarak her ay ücretsiz video oyunları sunuyor. Şirketin kasım ayına özel olarak sunacağı ücretsiz oyunlar gün belli oldu. Önümüzdeki ayın ücretsiz oyun listesinde 9 adet yapım bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulacak oyunların 675 TL değerinde olduğunu belirtelim.