The Division Heartland Oynanış Videosu Sızdırıldı: Hemen İzleyin!

The Division Heartland oynanış videosu gün yüzüne çıktı. Sızdırılan video, geçtiğimiz haftalarda Ubisoft tarafından duyurulan oynaması ücretsiz oyuna ilişkin bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Sızdırılan oynanış videosuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Division Heartland Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, geçtiğimiz haftalarda Tom Clancy’s The Division evreninde geçen yeni oyun duyurmuştu. The Division Heartland olarak isimlendirilen video oyununda yer alan hikayeyi anlayabilmek için serinin önceki yapımlarını oynamanıza gerek kalmayacak.

Açık dünya temasına sahip olan oyun, serinin evrenine yeni bir perspektiften bakmamıza olanak sağlayan bir deneyim sunacak. Şu anda test aşamasında olan oyun, oynaması ücretsiz olacak. Oyunun hiçbir ücret ödenmeden oynanabilecek olması dikkat çekiyor.

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan video oyununun oynanış videosu sızdırıldı. Açık dünya temalı hayatta kalma oyunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Silver Creek isimli küçük bir kasabasında geçecek.

yeah yeah nda and stuff blah blah who cares pic.twitter.com/rStfrRo6fD — SkyLeaks (@SkyLeax) May 15, 2021

Sızdırılan oynanış videosunun kapalı betaya ait olduğu belirtildi. Kapalı beta sürecinde Expedition ve Storm olmak üzere toplamda iki mod yer alıyor. Expedition modunun PVE, Storm modunun ise PvEvP olduğu ifade edildi. Paylaşılan bilgilere göre Storm modunda 45 oyuncu yer alacak.

Oyuncular, Expedition ve Storm isimli modlarda çevreyi keşfedip yağmalarken aynı zamanda hayatta kalabilmek için mücadele edecek. Oyuncuların The Division Heartland'de şu ana kadarki en agresif ve öngörülemeyen virüs salgınından korunması gerekecek.

The Division Heartland, oldukça uzun bir süre boyunca Tom Clancy oyunları üzerinde çalışmış olan Red Storm Entertainment tarafından geliştiriliyor. Açık dünya temasına sahip olan hayatta kalma türündeki video oyunu 2021 veya 2022 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Popüler video oyunu şirketi Ubisoft tarafından net bir çıkış tarihi henüz paylaşılmadı.

Yaklaşık 23 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Siz, The Division Heartland isimli oynaması ücretsiz yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ubisoft'un yeni ücretsiz oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.