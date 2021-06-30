The Elder Scrolls 6 Çıkış Tarihini Bekleyenleri Üzecek Açıklama Geldi

The Elder Scrolls 6 çıkış tarihi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Dünyanın en popüler oyun serisi olan The Elder Scrolls'un yönetmeni Todd Howard, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Howard, oyunun şu anda tasarım aşamasında olduğunu söyledi. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

The Elder Scrolls 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dünya çapında çok popüler bir oyun serisi olan The Elder Scrolls'un yeni oyunu ilk olarak 2018 yılının haziran ayında duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden bu yana milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan oyuna ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

The Elder Scrolls serisinin yönetmeni olan Todd Howard, açık dünya temasına sahip olan The Elder Scrolls 6'nın şu anda tasarım aşamasında olduğunu söyledi. Yani oyunun çıkışını gerçekleştirmesi için oldukça uzun bir zaman var. Bu açıklama, başarılı serinin yeni oyununu bekleyen oyuncuları oldukça üzdü.

Howard, Bethesda Game Studios'un birden fazla proje üzerinde çalıştığını ifade etti. Şirketin çok uzun bir süredir Starfield üzerinde de çalıştığını belirtelim. E3 2018 etkinliğinde duyurulan Starfield, stüdyonun 25 yıl sonra ilk yeni IP'si olma unvanına sahip. Starfield'ın 11 Kasım 2022 tarihinde Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki yapım uzayda geçecek.

Teknolojik gelişmeleri kontrol ettiklerini belirten Howard, The Elder Scrolls 6 isimli yapımda Creation Engine 2 oyun motorunun kullanılacağını söyledi. Howard tarafından aktarılan bilgilere göre sabırsızlıkla beklenen video oyunu için Creation Engine 2'ye bazı eklemeler yapılıyor.

Starfield göz önünde bulundurulduğunda The Elder Scrolls 6'nın ne zaman çıkışını gerçekleştireceği henüz belli değil. Oyunun ayrıca tıpkı Starfield gibi Xbox Series X / S ve PC platformlarına özel olup olmayacağı bilinmiyor. Yani merakla beklenen açık dünya oyununu PlayStation 5'e de çıkma ihtimali bulunuyor.

Bethesda Softworks'ün popüler oyun serisi The Elder Scrolls'un yeni oyununun yıllardır tasarım aşamasında olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.