The Elder Scrolls III: Morrowind, Bu Ay Sonuna Kadar Ücretsiz!

Bedavaya The Elder Scrolls III: Morrowind ister misiniz? O halde buyurun! Bethesda, serinin yirmi beşinci yılına özel olarak TES III: Morrowind'ı ücretsiz dağıtıyor.

The Elder Scrolls serisi, Bethesda tarafından oyun dünyasına kazandırılmış kült serileriden bir tanesidir. İlk oyunu olan The Elder Scrolls: Arena, 1994 yılında çıkmıştı. Ne var ki, popülerite The Elder Scrolls III: Morrowind ile kazanılmıştı. Konusu Vvardenfell isimli volkanik bir adada geçen oyunda, krallığın geleceği için Dagoth Ur isimli ölümsüz bir düşmana karşı mücadeleye girişiyorduk. 2002 yılında çıkmış olan The Elder Scrolls III: Morrowind, aynı zamanda da halefleri The Elder Scrolls IV: Oblivion ve The Elder Scrolls V: Skyrim oyunlarının üzerine kurulu olacakları yapının belirlendiği oyun da olmuştu.

25 Mart 2019 tarihi itibarıyla, The Elder Scrolls serisi yirmi beşinci yılını doldurdu. Oldukça uzun bir süre bu ve bunu kutlamak isteyen Bethesda, The Elder Scrolls III: Morrowind oyununun PC versiyonunu ücretsiz olarak oyunculara sunma kararı aldı. Esasında bu oyun, bir günlüğüne ücretsiz olarak sunulmuştu ama dünya genelindeki birçok kullanıcının Bethesda.net hesaplarına girmede veya promosyondan yararlanabilmek için yeni bir hesap açmada sorun yaşamaları nedeniyle, verilen süre bu ayın sonuna kadar uzatıldı. Bir diğer deyişle, promosyon, 31 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.

Update: We are extending our giveaway through the weekend. #TES25 https://t.co/FFi2EylI3R — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 25 Mart 2019

Peki bu promosyondan nasıl yararlanacaksınız? Yapmanız gereken şey, aslında oldukça kolay. 31 Mart 2019 tarihine kadar, Bethesda.net hesabınıza giriş yapmanız ve TES25TH-MORROWIND kodunu girmeniz gerekiyor. Bu kodun sınırsız kullanımı var. Yani endişelenmeyin. Kodu hesabınıza tanımladıktan sonra da The Elder Scrolls III: Morrowind oyunu hesabınıza otomatik olarak eklenecek ve daimi olarak sizin olacak.