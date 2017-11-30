The Elder Scrolls Online Bu Hafta Sonu Ücretsiz!

Bethesda'nın 3 yıl önce oyuncuların beğenisine sunduğu The Elder Scrolls Online adlı MMORPG oyunu bu hafta sonu Steam üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

The Elder Scrolls Online ücretsiz hafta sonu kampanyasının güzel yönü ise bu kampanyanın sadece 2 gün sürecek bir kampanya olmaması. Oyuncular 6 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanyada oyunu detaylı olarak test edebilecekler, eğer oyunu beğenir ve oyuna kalıcı olarak sahip olmak isterseniz de The Elder Scrolls Online'ı ve genişleme paketi Morrowind'i %50 indirimli olarak satın alabileceksiniz.

The Elder Scrolls Online, ilk çıktığında aylık üyelik ücreti ödeyerek oynadığınız bir oyundu. Bir süre önce oyunun aylık üyelik ücreti ödeme gerekliliği kaldırılmıştı. Yine de oyunu oynayabilmek için öncelikle oyunu satın almanız gerekiyordu. The Elder Scrolls Online'ın bir MMORPG oyunu olması nedeniyle, oyunun nasıl bir tecrübe yaşatacağını anlamak amacıyla 1-2 günlük deneme süresi yeterli olmayacaktır. İşte bu fırsat bize daha uzun deneme süresi vererek oyun hakkında kapsamlı bir fikir elde etmemizi mümkün kılacak. Bu sayede oyunun beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını, paranızı hak edip etmediğini görebilirsiniz.

The Elder Scrolls Online güzel bir MMORPG olsa da eğer Skyrim'in online oynanabilen bir versiyonunu arıyorsanız hayallerinizi boşa çıkarabilir. Oyunu oynamış biri olarak The Elder Scrolls Online'ın açık dünya konusunda Skyrim'le yarışamayacağını söyleyebilirim. Oyundaki haritaların ölçeği çok daha küçük, bölge bölge ayrılan alanlar mevcut. Yani Skyrim'deki gibi kısıtlama olmadan dolanabileceğiniz uçsuz bucaksız bir dünya mevcut değil. Buna rağmen oyunda farklı coğrafi şartlara ve iklimlere sahip bölgeler yer alıyor. Diğer oyuncularla birlikte zindanlara girebiliyor veya PvP savaş alanlarında diğer oyunculara karşı savaşabiliyorsunuz.

The Elder Scrolls Online ücretsia hafta sonu kampanyası yarın başlıyor. Oyunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: