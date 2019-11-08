The Elder Scrolls Online'ı Sınırlı Bir Süreliğine Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Bethesda Softworks The Elder Scrolls Online için ücretsiz oynama etkinliğini duyurdu. Eğer oyunu merak ediyorsanız, zaman sınırlı olarak oynayabiliyorsunuz.

6 Kasım 2019 Çarşamba günü başlamış olan etkinlik 13 Kasım 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Daha önceki etkinliklere katılımda bulunmuşsanız, sıfırdan bir karakter yaratmak ile uğraşmadan mevcut karakteriniz ile devam edebileceksiniz. Önceden kaydettiğiniz bütün ilerleme de bu yeni ücretsiz oynama etkinliğine taşınacak. Yeni bir The Elder Scrolls Online hesabı yaratacaksanız da size oyun içi mağazada harcayabilmeniz için 500 Crowns hediye edilecek. Ne yapacağınız ise size kalmış.

Eğer sıfırdan bir karakter oluşturacaksanız, ücretsiz deneme süresi boyunca dört farklı sınıf arasından seçim yapabileceksiniz: Nightblade, Templar, Dragonknight ve Sorcerer. Tam sürümde ise altı sınıf bulunuyor. Ana hikaye modunun yanı sıra Mages Guild ve Fighters Guild araştırma görevlerini deneyebileceğiniz oyunda yirmi üç kadar bölge de keşfinize açık olacak.

Etkinlik sayfasından platformunuzu seçtikten sonra ekrandaki yönergeleri takip ederek The Elder Scrolls Online oyununu kullandığınız sisteme indirebilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!