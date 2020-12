The Elder Scrolls Online Twitter Oyununu Kaçırmayın

Herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde The Elder Scrolls Online oynamak istiyorsanız, Bethesda yeni bir alternatif sunuyor. Amerika menşeli yayıncının uzun soluklu serisi için The Elder Scrolls Twitter oyunu başlattı. Detaylar haberimizde.

Macera oyunları için geçmişte farklı farklı alternatif türler mevcuttu. Bunlardan bir tanesi de kitap biçimli olanlarıydı. Bu türde, bir senaryo önünüze seriliyordu. Şu zamanda epey aşina olduğumuz ve seçimlere dayalı olarak ilerleyen yapıda, bir seçim yaptıktan sonra sayfaları atlayıp da yaptığınız seçim ile alakalı olana gidiyordunuz. Oyunun senaryosu bu şekilde ilerliyor ve duruma göre farklı sonlara ulaşıyordunuz. Eğer hoş bir nostalji yapmak adına bu tür bir maceraya geri dönüş yapmak istiyorsanız, Bethesda size The Elder Scrolls ile oldukça güzel bir fırsat sunuyor.

Amerika menşeli yayıncı Bethesda ANZ Twitter hesabı üzerinden The Elder Scrolls Online tabanlı bir macera oyunu başlattı. Oynanış ise oldukça basit. Öyle ki, önünüze yine çeşitli senaryolar getiriliyor. Siz ise kararlarınıza göre bağlantılara tıklayarak, verdiğiniz kararlarınızın etkisini ve senaryoyu ne doğrultuda değiştirdiğini görebiliyorsunuz.

Before you stands Markarth, the City of Stone, with its bustling streets dotted by scenic waterfalls. You're looking for adventure, which is never far away in the Reach.



You overhear the words 'Briar Rock Ruins' & 'danger' in a nearby conversation. Perfect! Time to head out.⬇️ pic.twitter.com/YaKGRruoc9