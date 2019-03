The Elder Scrolls VI ve Starfield, E3 2019'da Olmayacak

Bethesda, 2015 yılından bu yana her sene olduğu gibi bu sene de E3 fuarında kendi konferansını düzenleyecek. Şimdilik konferans sırasında bizlere nelerin sunulacağını tam olarak açıklamış değil ama geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ve PAX East 2019 sırasında yapılan panelde, E3 2019 fuarı için ne bekleyip ne beklememiz gerektiğini bir parça öğrenmiş olduk. Bethesda, The Elder Scrolls VI ve Starfield oyunlarını E3 2019 fuarına getirmeyeceğini duyurdu.

"Bu, oluşturmuş olduğumuz teknolojinin küçük bir ön gösterimi." yorumunda bulundu Todd Howard PAX East 2019 paneli sırasında ve devam etti. "İnsanlar teknolojiyi ilk olarak fiilen Starfield'da görecekler. Ve TES 6'da o teknolojinin ikinci versiyonu gibi bir şey olacak ve lütfen sabırlı olun. Oldukça uzun zaman alacak. Bu senenin E3 fuarında bahsedeceğimiz bir şey değil. Ve bu yüzden sabredin, lütfen. Ama Elder Scrolls'un yıl dönümünü göz önüne alarak, herkese tadımlık olarak bir şeyler göstermek istedik."

Panel sırasında The Elder Scrolls serisinin yirmi beşinci yılı dolayısı ile bir kutlama videosunun gösterimi yapıldı. On dakikadan biraz uzun olan bu video ile ağırlıklı olarak serinin geçmişteki oyunları bir kez daha hatırlanıyor. Duygusal anların ardından, videonun sonlarına doğru ise, The Elder Scrolls VI ve Starfield oyunlarında kullanılacak olan teknoloji ile ilgili yapılan tadımlık bir bölüm yer alıyor.

Bahsi geçen kısım 8:27 civarında başlıyor.

Anlatılana göre bu yeni teknolojide, gerçek dünyadan oyuna aktarılacak olan mekanlar, öncelikle fotogrametri kullanılarak taranıyor ve ardından da bilgisayar ortamında işleniyor. Hatta bu yolla, The Elder Scrolls V: Skyrim oyunundaki Skyrim Grandma olarak bilinen karakterin arkasındaki isim olan Shirley Curry'nin 3B tarama ile sanal ortama aktarılmış halini de görebiliyoruz. Oluşturulan bu teknoloji, The Elder Scrolls VI ve Starfield sonrasındaki Bethesda oyunlarında da kullanılacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse, her iki oyunun da E3 2019 fuarında karşımıza çıkmayacak olmasına şaşırmamak gerek; çünkü, hatırlayacağınız üzere E3 2018 fuarında yapılan açıklama ile The Elder Scrolls VI ve Starfield oyunlarının henüz yapım aşamasına bile geçemediğini öğrenmiştik. Ne var ki E3 2020 fuarında her iki oyun ile ilgili merak edilen detayların paylaşılacağına büyük ölçüde kesin gözüyle bakıyoruz.