The End is Nigh ve ABZU Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin

Bugün haftanın başı değil ama Epic Games Store üzerinden verilen yeni ücretsiz oyunlar için yeni haftaya girdik diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta verilen ücretsiz oyunla birlikte bu haftanın ücretsiz oyunları da ortaya çıkmıştı. Epic Games, The End is Nigh ve ABZU oyunlarının ücretsiz olarak mağazadan indirilebileceğini bildirmişti.

Beklenen gün gelip çattı. The End is Nigh ve ABZU şu anda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

The End is Nigh

Edmund McMillen ve Tyler Glaiel tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan The End is Nigh, aynı geliştiricinin ellerinden çıkan Super Meat Boy için ruhani bir devam oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda Ash isimli bir karakteri yönetiyoruz. On ikiden fazla bölümün olduğu oyundaki amacımız ise bir yandan meydan okumaları tamamlayıp, bir yandan etrafı araştırmak ve yolumuza çıkan eşyaları toplamak olacak. Toplanabilir eşyaların arasında ek bölümleri açan urlar ve mini oyunları açan video oyunu kartuşları var. Ayrıca oyunda gizli ekstraların ve farklı bitişlerin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

ABZU

Okyanusu araştıran büyülü kaynakları kullanarak yaşamı eski haline döndüren bir dalgıcın yolculuğuna ortak olduğumuz ABZU, Giant Squid Studios tarafından geliştirildi ve 505 Games tarafından yayınlanıyor. Oyun boyunca açık sulardan ve doğal mağaralardan antik harabelere kadar uzanan çok çeşitli su altı ortamlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın dolaşma imkanımız oluyor. Eğer yoğun tempolu aksiyon oyunlarından sıkılmış ve sakin sakin oynayabileceğiniz bir şey arıyorsanız, ABZU bu arayışınıza en uygun oyunlardan bir tanesi olacak.

Her iki oyunu da 12 Eylül 2019 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Mağazanın sıradaki ücretsiz oyunu ise Conarium olacak.