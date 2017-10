The Evil Within 2 Çıktığı Gün Torrente Düştü

Bethesda'nın bir hayli büyük umutlarla piyasaya sürdüğü yeni korku oyunu, bugün, yani 13 Ekim Cuma günü resmi olarak çıkış yaptı. The Evil Within 2 daha çıkışının ilk saatlerinde torrent sitelerinde paylaşılmaya başlandı.

Geçtiğimiz senelerde çıkış yapan oyunların Denuvo telif hakları koruma sistemi sayesinde aylarca kırılamadığına tanık oluyorduk. Korsan oyun sektörü Denuvo nedeniyle büyük bir darbe almış, uzun bir süre yeni çıkan oyunlar torrent sitelerine düşmemişti. Korsan oyun ekipleri kıramadıkları oyunlar ile karşılaşınca pes etmeye başlamıştı. Fakat bu sene, korsan ekipler ne yapıp edip Denuvo'yu etkisiz hale getirmeyi başardı. Çıkan oyunlar daha ilk haftalarında kırılıyorlardı ve illegal olarak paylaşılıyorlardı. Son olarak Middle-Earth: Shadow of War oyununun çıkışından 2 gün sonra kırıldığına tanık olmuştuk.

The Evil Within 2 geliştirilirken oyunun daha önceki Bethesda oyunları gibi Denuvo ile korunması planlanıyordu; fakat yaşanan son gelişmelere bağlı olarak, Bethesda bu karardan vazgeçti ve The Evil Within 2'yi Denuvo'yu kaldırarak satışa sundu. Sonuçta oyunun saatler içinde kırılması ve torrente düşmesi doğal bir sonuç oldu. Denuvo'nun ne kadar fark yarattığı ise tartışılır bir durum; çünkü oyunların Denuvo ile korunsalar bile birkaç gün içindek kırılması söz konusu.

Oyun geliştiricileri ürettikleri oyunlardan en büyük geliri çıkış günü ve takip eden birkaç gün içerisinde elde ediyorlar. Denuvo da şimdiye kadar bu konuda geçerli bir çözüm olmuştu. Denuvo'nun bu gelişmeler karşısında önlem alıp almayacağını bilemiyoruz; fakat gidişatın Denuvo açısından hiç de iyi olmadığını söyleyebiliriz. Büyük oyun geliştiricileri teker teker Denuvo'yu bir kenara bırakmaya başladılar.

Korsan oyun sektörünün oyun satışlarını ne derece etkilediği de tartışılan bir durum. Özellikle ülkemiz gibi ekonomisi çok parlak olmayan ülkelerde bu etkinin minimum seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik refah seviyesi yüksek ülkelerde ise oyuncular yeterli alım gücüne sahip oldukları için oyunların orijinal sürümlerini satın almayı tercih ediyorlar ve normalde para ödemeyecekleri oyunları torrent gibi araçlarla indirip deneme yolunu seçiyorlar. Her iki durumda da korsan oyunların oyun satışlarını düşürdüğü söylenemez.