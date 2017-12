The Evil Within 2 Demo Sürümü Yayınlandı

Bethesda, Ekim ayında yeni korku oyunu The Evil Within 2'yi Steam üzerinde oyuncuların beğenisine sunmuştu. Oyunun yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden The Evil Within 2 demo sürümü de çıkış yaptı ve oyunculara The Evil Within 2'yi ücretsiz olarak deneme imkanı verildi.

Steam üzerinde "Çok Olumlu" inceleme puanına sahip olan The Evil Within 2, açık dünya yapısına yer vermesiyle seriye yeni bir yön kazandırmıştı. Anlaşılan o ki bu değişiklik oyun severlerin hoşuna gitti ve oyuna iyi puan kazandırdı. The Evil Within 2'nin inceleme notuna baktıktan ve başarılı bir oyun olduğunu gördükten sonra oyunu satın almak isterseniz karşınıza yüksek bir fiyat çıkıyor. Ülkemizdeki dolar kuruna da bağlı olarak 266 TL gibi uçuk bir fiyata sahip olan oyunu indirimlerle bile alınca fiyatı yüksek kalacaktır. Bu nedenle oyunun paranızın hakkını verdiğine emin olmadan oyunu satın almak istemeyebilirsiniz. İşte The Evil Within 2 demosu oyun hakkında daha bireysel, daha detaylı bir izlenim edinmenizi sağlayacak.

The Evil Within 2'de öldüğünü düşündüğü kızının hayatta olduğunu; fakat alternatif bir boyutta tutsak kaldığını öğrenen bir babanın yerine geçecek, kızımızı bulmak için çarpık bir dünyanın içine dalacağız. Bu çarpık dünyada kabuslarımızda görebileceğimiz ucube yaratıklarla savaşmamız gerekecek. Survival horror türündeki oyunda hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye giriyoruz; çünkü oyunda cephane ve kaynaklar sınırlı tutuluyor.

The Evil Within 2'nin giriş bölümünü oynamanıza imkan veren demo sürümünü bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: