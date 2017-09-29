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The Evil Within 2'nin Yeni Karakteri Tanıtıldı

The Evil Within 2
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun

Bethesda, yayınladığı yeni tüyler ürperten videoyla birlikte hayatta kalma-korku oyunu The Evil Within 2'de yer alacak karakterlerden bir tanesi olan Father Theodore'u tanıttı.

Resident Evil serisinin yapımcısı Shinji Mikami tarafından kurulan Tango Gameworks isimli oyun stüdyosunun ilk oyunu olan The Evil Within, 2014 yılında piyasaya sürüldüğünde çok beğenilmiş ve onlarca ödüle aday gösterilmişti. Üçüncü kişi bakış açısıyla oynadığımız bu hayatta kalma-korku oyununda, Krimson City Polis Departmanı'nda dedektif olarak görev alan Sebastian Castellanos'un, Beacon Akıl Hastanesi'nde gerçekleşen bir cinayeti araştırmak için bölgeye gitmesini ve burada yaşadıklarını deneyimliyorduk.

Yakın zaman önce serinin devam oyunu The Evil Within 2 de duyurulmuş ve yine Castellanos'un hikayesinin anlatılacağı açıklanmıştı. İlk oyunda yaşadıklarını bir türlü amirlerine anlatamayan ve bu sebeple görevinden uzaklaştırılan dedektifin tek başına doğaüstü olaylarla mücadele etmesini işleyecek olan The Evil Within 2 için bugün yeni bir video daha yayınlandı.

Yaptığı konuşmalarla insanları etkileme gücüne sahip olan Father Theodore ya da Wrathful ‘Righteous’ Priest için yayınlanan videoda karaktere dair bütün ayrıntılar verilmezken, yeni karaktere dair bilgilerin The Evil Within 2'nin ilerleyişi içerisinde çokça görüleceği de söylendi. Merakla beklenen oyunlardan bir tanesi olan The Evil Within 2, 13 Ekim tarihinde PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak. 

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The Evil Within 2'deki Psikopat Düşmanımızı Yakından Tanıyalım
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The Evil Within 2 Hikaye Videosu
The Evil Within 2 İçin Yeni Bir Video Yayınlandı OYUN The Evil Within 2 İçin Yeni Bir Video Yayınlandı

ETİKETLER: The Evil Within 2 The Evil Within 2 oynanış videosu

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