The Fallout Legacy Collection, Amazon Almanya Sayfasında Belirdi

Oyun dünyasının kült serilerinden olan Fallout, 1997 yılında çıkan ilk oyunuyla oyun dünyasına adım atmıştı. 2004 yılına kadar Interplay Entertainment ve 14 Degrees East tarafından yayınlanan seri oyunları, 2004 yılından bu yana Bethesda Softworks yayıncılığında satışa sunuluyor. Görünüşe göre Amerika menşeli yayıncı, arşivci oyuncuları düşünerek The Fallout Legacy Collection hazırlığına girişmiş.

GamesRadar+ tarafından fark edilen detaya göre Amazon Almanya sayfası listelemesine PC için The Fallout Legacy Collection'ı dahil etmiş 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulması beklenen koleksiyon paketinde Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition ve Fallout 4: Game of the Year Edition oyunları bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere Fallout 4 öncesinde çıkan Fallout Anthology paketinde Fallout 4: Game of the Year Edition hariç bütün oyunlar bulunuyordu. İşin ilginç yanı şu ki, Fallout: Brotherhood of Steel aynı Fallout Anthology gibi bu paketin de içeriğine dahil edilmemiş. Fallout 76 da paketin içeriğine dahil edilmemiş ama kısmen yeni bir oyun olduğu için normal karşılanabilir.

Amazon Almanya sayfasında yer alan ürün detayları kısmında Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition ve Fallout 4: Game of the Year Edition oyunlarının çıkışlarından sonra yayınlanan genişletme paketlerinin de The Fallout Legacy Collection dahilinde olacağı yazılı.

Şu an için Bethesda Softworks koleksiyon paketinin resmi duyurusunu yapmış değil ama ünlü perakendeci devinin sayfasına yansıdığına ve henüz kaldırılmadığına göre duyurusunun yakın olduğu bir gerçek. Bekleyelim, görelim.