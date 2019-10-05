The Fallout Legacy Collection Resmi Olarak Duyuruldu

Sıkı Fallout hayranlarının arşivlerinde yer vermek isteyecekleri The Fallout Legacy Collection, bu hafta içerisinde Amazon Almanya sayfası üzerinde ortaya çıkmıştı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bethesda da bahsi geçen koleksiyon paketinin duyurusunu yaptı.

'Please stand by' for pre-order in the UK!



A collection of #Fallout titles for PC featuring Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, and Fallout 4 GOTY.



This product will be released on 25th of October in Germany and the UK. pic.twitter.com/O4x28FLAhs — Bethesda UK (@Bethesda_UK) 4 Ekim 2019

PC için hazırlanmış olan koleksiyon paketi, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Ancak bu paketin Birleşik Krallık ve Almanya dışında satışı olmayacak. Yani sahip olmak için bu iki ülkeden birisinde yaşayan veya çıkışı sırasında gidecek olan bir tanıdığınız var ise ona haber uçurmanız gerekecek.

Daha önceki haberimizde de paylaştığımız üzere Fallout: Brotherhood of Steel ve Fallout 76 oyunlarının bulunmayacağı The Fallout Legacy Collection içeriğinde Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 4 Game of the Year Edition oyunları bulunacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu paketi içeriği dolayısıyla hiçbir Fallout hayranının kaçırmayı isteyeceğini sanmıyoruz. Zengin olmasının yanı sıra, Amazon Almanya üzerinden €39.99 (248 TL) gibi oldukça uygun fiyattan satışa sunulduğunu belirtelim. Paketteki Fallout 4 Game of the Year Edition'ın tek başına Steam üzerinden €59.99 (ülkemizdeki fiyatı 266 TL) fiyat etiketiyle satışta olduğunu hesaba katacak olursak, gerisini siz düşünün. Ancak satışının sadece Birleşik Krallık ve Almanya ile sınırlı kalacak olması da bir o kadar üzücü ama inanıyoruz ki Bethesda ilerleyen zamanlarda bu paketin satışını dünya geneline yayacaktır. Gelişmeleri takip edeceğiz.