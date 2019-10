The Fallout Legacy Collection Resmi Olarak Duyuruldu

Sıkı Fallout hayranlarının arşivlerinde yer vermek isteyecekleri The Fallout Legacy Collection, bu hafta içerisinde Amazon Almanya sayfası üzerinde ortaya çıkmıştı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bethesda da bahsi geçen koleksiyon paketinin duyurusunu yaptı.

'Please stand by' for pre-order in the UK!



A collection of #Fallout titles for PC featuring Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, and Fallout 4 GOTY.



This product will be released on 25th of October in Germany and the UK. pic.twitter.com/O4x28FLAhs