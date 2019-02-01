The Fast & Furious: Hobbs and Shaw Fragmanı Ateş Ediyor!

The Fast & Furious serisinin yeni filmi Hobbs & Shaw’dan ilk fragman geldi! Aksiyonun dibine vuran film, Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisini bir araya getiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan The Fast and Furious, ailenin yeni üyesini selamlıyor. Serinin sevilen iki karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw, ortak düşman Brixton’a karşı birlikte mücadele verecek.

The Fast and Furious’un merakla beklenen yeni spin-off’unda Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Idris Elba (Brixton) ve Eiza Gonzalez (Madam M) gibi birbirinden başarılı isimleri izleyeceğiz.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw filminin yönetmen koltuğunda aksiyon sinemasının dev ismi David Leitch (John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2) oturuyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan ve Gary Scott Thompson kaleme alıyor.

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” ülkemizde 2 Ağustos’ta vizyona girecek.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Fragmanı: