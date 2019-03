The Financial Times, Ünlü Medya Şirketini Satın Alıyor

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden The Financial Times, Hollanda merkezli teknoloji ve medya şirketi The Next Web’den (TNW) kontrol hissesi satın alma konusunda anlaşma sağladı.

The Next Web’in kurucu CEO’su Boris Veldhuijzen van Zanten, şirket gelirlerinin yüzde 70’inin, etkinliklerden, reklamlardan ve Amsterdam’ın yeni teknoloji merkezlerden geldiğini söyledi. TNW’nin kalan yüzde 30’luk geliri ise danışmanlık birimi ve diğer nispeten daha küçük birimlerden geliyor.

2006 yılında, Amsterdam’da kurulan The Next Web, üç yıl sonra aynı isimle bir teknoloji haber sitesi kurdu. SimilarWeb verilerine göre, sitenin ortalama 10 milyon tekil ziyaretçisi bulunuyor.

TNW’nin kurucuları Boris Veldhuijzen van Zanten ve Patrick de Laive

Kurulduğu günden bu yana gelir kalemlerini çeşitlendirmeye gayret eden şirket, dünya çapındaki teknoloji şirketleri için piyasa verileri sağlayan Index.io adıyla bir platform geliştirmişti.

Son olarak, TNW’nin kurucuları Boris Veldhuijzen van Zanten ve Patrick de Laive 2008’de TwitterCounter adında bir şirket daha kurmuşlardı. Twitter’daki takipçileri ve istatistikleri kontrol etmek için üçüncü taraf bir analitik servisi olan TwitterCounter, 2017 yılında bir dizi siber saldırının hedefi olmuştu. Platformun şu anda 2 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

The Financial Times, ABD’de dijital abonelik sistemini benimseyen gazetelerden bir tanesi. Satın alma sonrası The Next Web’in de bu modele geçip geçmeyeceği tartışma konusu. Halihazırda açık erişimli bir site olan TNW, aylık 3 milyondan fazla tekil ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Veldhuijzen van Zanten, sitenin açık erişimde kalmaya devam edeceğini ve herhangi bir ödeme planı oluşturmayı şu an için düşünmediklerini söyledi.