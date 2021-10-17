The Flash Fragmanı Çıktı: Çıkış Tarihi, Oyuncular ve Daha Fazlası

The Flash fragmanı yayımlandı. Ezra Miller, 2014 yılında DC Genişletilmiş Evren'de Barry Allen olarak rol alsa ve 2016 yılındaki Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminde ilk çıkışını yapmasına rağmen oyuncunun solo filmi bir hayli gecikti fakat son gelişmelere bakılacak olursa DC'nin merakla beklenen filmi geç de olsa sonunda çıkıyor.

Filmin DC hayranlarına vereceği en büyük hediyelerden birinin Michael Keaton'ın Batman kostümünü ilk giymesinden bu yana geçen 30 yıldan fazla bir süre sonra yeniden o kostümü giymesi olacağı düşünülüyor. The Flash'ın solo filminin oyuncu kadrosunda pek çok sürpriz isim de bulunuyor. Bu isimlere geçmeden önce fragmana göz atmak iyi bir fikir olabilir.

The Flash Fragmanı Neler Sunuyor?

DC FanDome 2021 sunumu esnasında The Flash'ın beklenen fragmanı seyirciler ile buluştu. Miller, The Flash filminin tanıtımını yapan kişi oldu. Miller bunun tam olarak bir tanıtım videosu olmadığını belirtse de filme iyi bir ilk bakış atmak için yeterli sayıda görüntü içeriyor.

The Flash fragmanı, filmden çok az görüntü içermesine rağmen pek çok ipucu veriyor. Çok yakın bir zamanda hayranları ile buluşacak Flash filminin fragmanı, Miller'ın canlandırdığı Barry Allen (The Flash) karakterinin zamanda geriye gitmesini ve annesini ziyaret etmesini göstererek filmde Flashpoint'e yer veriliyor. Elbette ki filmdeki tek Flash zamanda yolculuk yapan kişi değil. Yine Miller tarafından canlandıran bir Barry Allen daha bulunuyor.

The Flash (2022) Oyuncular Kimlerden Oluşuyor?

Ezra Miller (The Flash, Barry Allen)

Michael Keaton (Batman)

Ben Affleck (Batman)

Sasha Calle (Supergirl)

Ron Livingston (Henry Allen, Barry Allen'ın babası)

Maribel Verdú (Nora Allen, Barry Allen'ın annesi)

Kiersey Clemons (Iris West)

The Flash (2022) Filmi Ne Zaman Çıkacak?

The Flash hayranlarının ne yazık ki filmi biraz daha beklemesi gerekiyor. Fragmanı yayımlanan The Flash filmi, 2022 yılının sonuna doğru hayranları ile buluşacak. O zamana kadar seyircileri heyecanlandırması muhtemel bir iki fragmanın daha yayımlanması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Peki, sizin fragman ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce hayranları nasıl bir film bekliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.