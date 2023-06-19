The Flash Filmi Beklenen Çıkışı Yakalayamadı: Hasılat Beklenenin Oldukça Altında!

Warner Bros'un merakla beklenen The Flash filmi stüdyonun muhtemelen amaçladığından çok daha uzun ve tartışmalı sürecinin ardından nihayet vizyona girdi. Vizyon öncesinde yıllardır beklemekle geçen sürenin yarattığı heyecan, filmin sinemalarda büyük bir sıçrama yapabileceğini düşündürüyordu ama görünen o ki beklenen olmadı.

Variety'nin haberine göre The Flash şu anda 55,1 milyon dolarlık hasılatla ABD'de bir numarada yer alıyor. Dört günlük hafta sonu süreci tamamlandığında filmin 64 milyon dolar civarında bir hasılat elde etmesi bekleniyor ki bu da hem vizyona girmeden önce bildirilen 75-85 milyon dolarlık tahminlerin hem de geçen yılki Black Adam'ın 67 milyon dolarlık başlangıcının altında kalıyor.

The Flash İlk Hafta Sonu Hasılatı 139 Milyon Dolar

Uluslararası izleyicilerden gelen 75 milyon dolarla birlikte dünya çapındaki mevcut toplam hasılat ise 139 milyon dolar. Filmi izleyenlerin özellikle eleştirdiği CGI görüntüleri nedeniyle, filmin önümüzdeki birkaç hafta boyunca da fazla bir varlık gösteremeyeceği düşünülüyor.

Flash'ın yanı sıra bu hafta sonu geniş çapta gösterime giren iki büyük film daha vardı. İkinci sırada Pixar'ın Elemental'i 29,5 milyon dolarla yer aldı ve dünya çapında 45 milyon dolar hasılata sahip. Film, izleyenlerden iyi izlenimler almış olsa da karışık eleştirilere maruz kaldı ve ayrıca hâlâ sinemalarda olan Spider-Man: Across the Spider-Verse ve Super Mario Bros. Movie ile mücadele etmek zorunda.

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