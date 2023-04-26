The Flash Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

DC Studios'un merakla beklenen ve başrolünde Ezra Miller'ın yer aldığı süper kahraman filmi The Flash, Las Vegas'taki CinemaCon'da yapılacak ilk tam gösterimi öncesinde yeni bir fragman daha yayınladı.

"The Flash" birçok ikonik süper kahramanın birden fazla versiyonunu bir araya getirerek DC çoklu evrenini izleyicilere sunmayı planlıyor. İlk fragman, Scarlet Speedster olarak da bilinen Barry Allen'ı canlandıran Miller'ın farklı boyutlarda en az iki farklı versiyonunun olacağını ortaya koymuştu.

The Flash Yeni Fragman

Filmde Barry, annesinin ölümünü engellemek için onun öldürülmediği alternatif bir dünyaya seyahat ediyor. Bunu yaparken, hiçbir süper kahramanın olmadığı başka bir gerçeklikte kapana kısılıyor. Ana zaman çizgisindeki Barry, General Zod'u (2013 yapımı "Man of Steel"den dönen Michael Shannon canlandırıyor) durdurmak için başka bir dünyadaki Barry ve süper güçlü, Kriptonlu kahraman Supergirl (Sasha Calle) ile takım olmak zorunda kalıyor.

Filmde Ben Affleck ve Michael Keaton, Batman rolünde yer alıyor. Kadroda ayrıca Barry'nin ebeveynleri rolünde Ron Livingston ve Maribel Verdú, Barry'nin sevgilisi Iris West rolünde Kiersey Clemons ve Aquaman'in babası Thomas Curry rolünde "Aquaman" oyuncusu Temuera Morrison yer alıyor. Filmin yönetmenliğini "It" korku filmlerinin yönetmeni Andy Muschietti üstleniyor.

The Flash, 16 Haziran'da sinemalarda.