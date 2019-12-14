The Game Awards 2019’da Elon Musk Sürprizi

Video oyun endüstrisi için yılın en büyük etkinliklerinden biri ve büyük bir ödül töreni olan The Game Awards 2019 geçtiğimiz Perşembe gecesi düzenlendi. Etkinliğe Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın da katılması dikkatlerden kaçmadı.

Musk, etkinlikte kız arkadaşı Grimes’in sahne performansını izlerken kameralara takıldı. Bilindiği üzere ödüllü pop yıldızı Grimes ve Musk’ın 2018 yılından bu yana devam eden bir ilişkileri var. Grimes sahnelere ilk kez ‘4AEM’ şarkısıyla çıkış yapmıştı ve daha sonra bu şarkı akış servislerinde de yayınlanmıştı.

Grimes'ın yoğun CGI görsellerini ve özel efektlerini içeren performansı Cyberpunk 2077 temasını taşıyordu. Heyecanla ve merakla beklenen oyun Nisan ayında piyasaya sürülecek ve oyunda Grimes’in müzikleri yer alacak. Ayrıca oyundaki bir karakter olan pop yıldızı Lizzy Wizzy’yi de Grimes seslendirecek.

Grimes’in sahne performansı sırasında Musk’ın oturarak ve bazen de ayakta alkış tuttuğu görüldü. Grimes’in bu etkinlikte sahne alacağı çok önceden belliydi, dolayısıyla bir çok kişi Musk’ın kız arkadaşını bir şekilde destekleyeceğini tahmin ediyordu.

Elon Musk oyunlar konusunda hırslı ve hevesli biri olarak biliniyor. Kendisi, özellikle fütüristik estetik ve mücadele özellikli Overwatch ve Mass Effect gibi oyunların büyük bir hayranı. Cyberpunk 2077 de kesinlikle Musk’ın ilgisini çeken oyunlar sınıfına giriyor. Hatta öyle ki, Musk Tesla’nın yeni elektrikli pick-up’ı Cybertruck’ı oyuna eklemeyi bile ima etmişti.