The Game Awards 2019 Kazananları Açıklandı! İşte Yılın Oyunları

The Game Awards 2019 sahiplerini buldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlen etkinlik bu yıl Los Angeles'da gerçekleşti. Gelin hep beraber bu yılın en iyi oyunları ne olmuş yakından bakalım.

Bu yılın en iyi oyunu Sekiro: Shadows Die Twice seçilirken en iyi topluluk desteğine sahip olan oyunun Destiny 2 olduğu duyuruldu. ​Death Stranding oyunu En İyi Skor / Müzik kategorisinde birinci olurken en iyi dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate oyunu oldu.

Bu yılın en iyi ses tasarımına sahip olan oyununun Call of Duty: Modern Warfare olduğu açıklandı. En iyi strateji oyununun ise Fire Emblem: Three Houses olduğu duyuruldu. Yılın içerik üreticisi Michael "Shroud" Grzesiek seçildi. En iyi sanat yönetmeninin Control, en iyi aksiyon oyunun ise Devil May Cry 5 olduğu paylaşıldı.

Bu yılıın en iyi aile oyunun Luigi's Mansion 3 olduğu en iyi spor / yarış oyunun da Crash Team Racing Nitro-Fueled olduğu açıklandı. En iyi mobil oyunun bu yıl Call of Duty: Mobile olduğu açıklanırken, en iyi multiplayer oyunun Apex Legends olduğu duyuruldu.

2019 yılının en iyi devam oyunun Fortnite olduğu açıklandı. En İyi VR / AR oyunun Beat Saber seçildiği duyuruldu. En iyi performans oyunu bu yıl Mads Mikkelsen as Cliff seçildi. En iyi rol yapma oyununun Disco Elysium olduğu en iyi bağımsız oyunun ise Disco Elysium seçildiği açıklandı.