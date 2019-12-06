The Game Awards 2019 Şovunda On Oyun Duyurusu Yapılacak

The Game Awards 2019 için bir haftalık zaman kaldı. Heyecan da giderek artıyor. Şov sırasında birçok farklı kategoride olmak üzere çeşitli ödüller dağıtılacak ama geçmiş senelerde olduğu gibi yeni duyurular da yapılacak.

Reddit üzerinden yeni bir AMA (Bana Her Şeyi Sor) seansı gerçekleştirildi ve bu seferki konuk Geoff Keighley idi. Keighley, seans sırasında The Game Awards 2019 şovu sırasında on kadar yeni oyun duyurusunun yapılacağını söyledi. "Şovda duyurulacak bir sürü oyunumuz var. Henüz kimsenin duymadığı şeyleri de saymak isterseniz, on civarı yeni oyunun / projenin duyurulacağını sanıyorum. Her zaman olduğu gibi internette şovda olacağını düşündüğünüz şeylerle ilgili çok fazla kötü bilgi var... ama okuması kesinlikle keyifli."

Yeni oyun duyurusu deyince elbette akıllara hemen yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis ve WB Games Montreal tarafından geliştirilen yeni Batman oyunu geliyor. Yeniden yapım Resident Evil 3: Nemesis konusuna değinen Keighley, "Şovda Resident Evil 3 ile ilgili bir plan yok (hiçbir zaman olmamıştı)." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu sızıntıların birçoğu tamamıyla yanlış. Bunu yazdığım sırada şovumuzla ilgili hiçbir şey sızmadı."

Aynı şekilde WB Games Montreal stüdyosunun geliştirmekte olduğu Batman oyununun The Game Awards 2019 şovunda duyurulacağına dair bir takım söylentiler vardı bildiğiniz üzere ama Geoff Keighley tarafından söylenene bakılırsa, beklenen duyuru gerçekleşmeyecekmiş gibi görünüyor.

Ancak şov sırasında duyurulacağı kesinleşen elbette bir yapım var. Arkane Studios ile tanıdığımız Raphael Colantonio ve Julien Roby ikilisi, yeniden bir araya gelerek kurdukları Wolfeye Studios çatısı altında yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuşlardı. The Game Awards 2019 sırasında hem duyurusunun gerçekleşeceğini hem de ilk detaylarının paylaşılacağını öğrenmiştik. Bakalım karşımıza nasıl bir yapımla çıkacaklar?

13 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 04:30 sıralarında başlayacak olan The Game Awards 2019, iki buçuk saat kadar sürecek ve YouTube, Twitch, Mixer, Facebook ve Twitter üzerinden izlenebilecek.