The Game Awards 2019 Şovunun Tarihi Belli Oldu

Yıl boyunca gerek daha önceden duyurulmuş olan, gerekse de fuarlar sırasında duyurulup da aynı yıl içerisinde çıkışını gerçekleştiren birçok oyunla karşılaşıyoruz. Yıl sonunda ise bu oyunların, beraberinde de geliştiricilerin ve yayıncıların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları özel bir The Game Awards şovu düzenleniyor ve çeşitli kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buluyorlar.

Sıradaki The Game Awards şovuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Geoff Keighley yaptığı yeni duyuru ile bu senenin şovunun tarihini verdi. The Game Awards 2019, 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Şovu Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, GameSpot, IGN ve Mixer dahil kırk beşten fazla platformdan canlı olarak takip edilebileceksiniz.

📌Save The Date: In exactly 3 months on 12.12.19, @TheGameAwards is live from Los Angeles at @mstheater. Can't wait to tell you more about our 5th anniversary celebration.

Tickets now on sale: https://t.co/CPMVDnGFPS pic.twitter.com/xbgLQRAv5V — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 12 Eylül 2019

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan sunucu Geoff Keighley, Los Angeles şehrindeki Microsoft Theater'dan canlı olarak yayınlanacak olan The Game Awards 2019 şovunun bu sene beşinci yaşını dolduracağına ve dikkat çekerken, çok özel bir şekilde kutlanacağının da işaretini verdi. Şimdilik herhangi bir ipucu verilmiyor ama adayların, ilk gösterimlerin, canlı performansların ve merak edilen diğer detayların gelecek haftalarda açıklanacağının sözünü verdi.

Bu sene birbirleriyle yarışacak olan adayların oldukça kuvvetli olduklarını söylemek lazım. Listede Resident Evil 2 (2019), Days Gone, Death Stranding, RAGE 2, Borderlands 3, Need for Speed Heat, Devil May Cry 5, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, A Plague Tale: Innocence, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Control, Mortal Kombat 11, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve daha birçok sağlam oyun var.

Son olarak, geçtiğimiz senenin şovu Twitch yayıncılarının da katkılarıyla dünya genelinde 26.2 milyon izlenme ile bir rekora imza atmıştı. 2017 yılının şovunun 11.5 milyon civarı bir izlenme aldığını düşünecek olursak, aradaki fark muazzam. Bakalım bu senenin şovu ile yeni bir rekor görebilecek miyiz?