The Game Awards 2019 Şovunun Tarihi Belli Oldu

Yıl boyunca gerek daha önceden duyurulmuş olan, gerekse de fuarlar sırasında duyurulup da aynı yıl içerisinde çıkışını gerçekleştiren birçok oyunla karşılaşıyoruz. Yıl sonunda ise bu oyunların, beraberinde de geliştiricilerin ve yayıncıların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları özel bir The Game Awards şovu düzenleniyor ve çeşitli kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buluyorlar.

Sıradaki The Game Awards şovuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Geoff Keighley yaptığı yeni duyuru ile bu senenin şovunun tarihini verdi. The Game Awards 2019, 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Şovu Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, GameSpot, IGN ve Mixer dahil kırk beşten fazla platformdan canlı olarak takip edilebileceksiniz.

📌Save The Date: In exactly 3 months on 12.12.19, @TheGameAwards is live from Los Angeles at @mstheater. Can't wait to tell you more about our 5th anniversary celebration.

Tickets now on sale: https://t.co/CPMVDnGFPS pic.twitter.com/xbgLQRAv5V