Bir önceki The Game Awards şovunun üzerinde bir yıl geçti. Bildiğiniz gibi oldukça zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her ne kadar COVID-19 bütün sektörler gibi oyun sektörünü de vurmuş olsa da, sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlardan birçoğu ile buluşabilme şerefine nail olduk. Şimdi de sıra, bu oyunlar arasından jüri tarafından belirlenenlerin ödüllerini alacakları zamana geldi. Ancak elbette şov sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda yeni oyun duyuruları ile karşılaşıyor, geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında son haberleri alıyor ve halihazırda piyasada olan oyunlar ile ilgili yeni gelişmelere de tanık oluyoruz. Bizler de The Game Awards 2020’de gösterilen oyunları bu haberimizde bir araya getirelim istedik. Detaylar haberimizde.

The Game Awards 2020’de Gösterilen Oyunlar Hangileri?

Şov boyunca birçok yeni duyuru yapıldı. Bunların arasında Dragon Age 4 gibi beklenen bir yapım var iken, The Initiative stüdyosunun yeni oyunu da en sonunda gösterildi. Gelin hep birlikte 2020 yılını kapatmak üzereyken düzenlenen The Game Awards 2020 şovunun özetine bir bakalım.

Loop Hero Duyuruldu

Devolver Digital ve Four Quarters, PC (Steam) için geliştirilmekte olan Loop Hero oyununu duyurdular. 2021 yılında satışa sunulacak olan oyunda, The Lich dünyayı zamansız bir döngüye sokmuş ve üzerinde yaşayanları da sonu gelmez bir kargaşaya sürüklemiştir.

Oyun boyunca, zamanla genişleyen mistik kartların destesini kullanarak düşmanları, binaları ve her biri farklı keşif döngüsü sunacak araziyi konumlandıracaksınız. Ayrıca yine döngü boyunca bir yandan her bir kahraman sınıfı için savaşlarında yardımı dokunacak güçlü yağmalar toplayacak ve kuşanacak ve bir yandan da hayatta kalanların barındığı kampı genişletmeye çalışacaksınız. Hedefiniz ise bu sonsuz döngüyü kırmak olacak ki bunun için de seni sınıflar ve yeni kartlar açmak ve yolunuza çıkan muhafızları hakkın rahmetine kavuşturmak olacak.

Shady Part of Me Duyuruldu

Hikaye odaklı bulmaca çözme oyunu Shady Part of Me, Focus Home Interactive ve Douze-Dixiemes tarafından PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için duyuruldu.

Küçük bir kız ve gölgesinin hikayesinin anlatılacağı oyunda, ikili dönüm noktaları ve sürprizlerin olduğu bir senaryo boyunca duygusal zorlukların üstesinden gelmeye çalışacaklar. Aşama kaydedebilmek için de öğrenmek, kooperatif çalışma sergilemek ve gelişmek durumunda olacaklar.

Oynanışta 2B ve 3B arasında anlık geçiş yapabileceğiniz oyunda, zamanı geriye almak gibi bir yeteneğiniz de bulunacak iken rüyadan kurtulabilmek için çözmenizin gerekeceği bulmacalar da olacak.

Tchia Duyuruldu

Awaceb, PC (Steam) ve Stadia için geliştirilmekte olan açık dünya macera oyunu Tchia’yı duyurdu. Oyuna adını veren bir karakteri yöneteceğimiz oyunda, Tchia’nın karşınıza çıkan herhangi bir hayvanın veya objenin kontrolüne geçebileceğiniz özel bir yeteneği var.

Senaryo boyunca bir noktadan başka bir noktaya gidebilmek, bulmacaları çözebilmek ve gizleri ortaya çıkartabilmek için, oyunda sunulacak olan farklı oynanış mekaniğini ve yetenekleri kullanmak durumunda olacaksınız. Bir kuş olarak havada uçabilecek olmanın yanı sıra, bir balık olarak okyanusu keşfedebilir veya köpek olarak hazine için kazabilirsiniz. Oyunda otuzdan fazla hayvan ve yüzlerce obje sizi bekleyecek.

Oyunda ritim sektörleri sırasındaki hikaye anlarında kullanabilir veya özel bir olayı tetikleyebilmek için kilidi açılabilir bir melodi çalabileceğiniz bir Ukulele olacak iken, karakterinizin kıyafetini ve salının görünümünü değiştirebileceğiniz birçok farklı özelleştirme eşyası bulunuyor. Ayrıca el feneri, pusula ve kamera gibi eğlence araçlarını da açabilmeniz mümkün olacak.

Sea of Solitude: The Director’s Cut, Switch için Geliyor

2019 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Sea of Solitude için sıradaki durak Nintendo konsolu olacak. Quantic Dream ve Jo-Mei Games tarafından yapılan duyuruya göre, oyunun Switch versiyonu 4 Mart 2021 tarihinde geliyor.

Yalnızlık, depresyon ve terk edilmişliğin ürkütücü ve fantastik canavarlara dönüştüğü oyunda, Kay isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. Güzel olduğu kadar zorlu ve hiçbir şeyin gördüğü gibi olmadığı bir dünyada, korkuların üstesinden gelmek için maceraya atılıyorsunuz.

Oyunun Switch versiyonu, hikayenin ve oynanışın daha iyi aktarılabilmesi için yeniden yazılmış bir senaryo, yeni seslendirmeler ve daha fazla ara sahne ve animasyon içerecek.

The Initiative Stüdyosunun İlk Oyunu Perfect Dark Olacak

Bildiğiniz gibi E3 2018 fuarında duyurusu yapılan Xbox Game Studios çatısı altında bulunan The Initiative, bir süredir oyun dünyasından Rockstar Games, Naughty Dog, SIE Santa Monica Studio, Crystal Dynamics gibi önemli stüdyoların bünyesinde görev almış önemli isimleri bünyesine katma haberleriyle karşımıza çıkmıştı. Haliyle karşımıza nasıl bir oyun ile çıkacaklarını çok merak ediyorduk ve beklenen duyuru sonunda gerçekleşti. PC ve Xbox Series için Perfect Dark geliştiriliyor.

Şu an için ne Microsoft ne de The Initiative tarafından detay paylaşımında bulunulmuş değil. Sadece bir fragman yayınlandı. İlk detaylar için birazcık beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.

Yeni NieR Replicant ver.1.22474487139… Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan NieR, Drakengard serisiyle bağlantılı yan senaryolu bir oyundu. İlk Drakengard'ın beşinci bitişini takip eden NieR, bin yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Aynı isimli karakteri yönettiğimiz oyunda, kızımız Yonah'ın yakalandığı Black Scrawl hastalığı için bir tedavi bulmaya çalışıyorduk.

HD Remaster veya yeniden yapımdan ziyade bir versiyon yükseltmesinin yaşanacağı oyunda, orijinal oyundan bir sürü içerik ve yeni müzikler eklenmesinin yanı sıra, tam olarak seslendirme yapılmasının yanı sıra bu seslendirmeler de yeniden kaydediliyor. Ayrıca eski versiyonda olmayan ek bölümlerle de karşılaşacağız.

Sephiroth, Super Smash Bros. Ultimate Kadrosuna Katıldı

Bandai Namco Studios Sora Ltd. Tarafından geliştirilen ve Nintendo tarafından yayınlanan Super Smash Bros. Ultimate, 2018 yılındaki çıkmıştı. Aradan geçen iki yıllık süreçte de birçok farklı karakter, indirilebilir içerikler ile kadroya dahil olmuştu. Mesela Joker (Persona 5), Hero (Dragon Quest), Banjo ve Kazooie (Banjo and Kazooie) ve Byleth (Fire Emblem: Three Houses), bunlardan birkaçı. Şimdi de Final Fantasy VII oyunundan Sephiroth da bu listeye dahil olacak. Kendisi bu ay içerisinde Fighters Pass Vol. 2’nin bir parçası olarak oyuncuların beğenisine sunulacak.

Cyberpunk 2077’den Quadra, Forza Horizon 4’e Geliyor

Eğer henüz Cyberpunk 2077 oynama şerefine nail olamadıysanız ama Forza Horizon 4 sahibiyseniz, bir nevi ön hazırlık yapabilirsiniz. Night City’nin tozunu attıracağınız Quadra, Playground Games tarafından PC ve Xbox One için 2018 yılında satışa sunulmuş olan oyuna eklendi. Bütün oyunculara ücretsiz olarak sunulan bu arabayı, farklı parçalar ile özelleştirebiliyorsunuz.

Back 4 Blood Duyuruldu

Geçtiğimiz yıldan beri birçok kez adı geçen Back 4 Blood, The Game Awards 2020 şovu sırasında duyuruldu. Haftaya alfa sürümünün bazı şanslı oyuncuların beğenisine sunulacağı oyun, Turtle Rock Studios tarafından geliştiriliyor ve dört kişilik bir kooperatif oynanış deneyimi sunacak. Hem uzak mesafeli hem de yakın mesafeli çatışmalar için farklı silahlar kullanabileceğimiz oyunda, farklı özelliklere sahip enfeksiyonlu düşmanların da olacağı söyleniyor.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, 22 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Warhammer 40,000: Darktide Oynanış Fragmanı

Fatshark tarafından PC ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Warhammer 40,000: Darktide, 2021 yılında satışa sunulacak. Tertium şehrinde geçerek ve dört kişiye kadar kooperatif desteği sunacak olan oyunda, Admonition isimli bir tarikat Atoma Prime gezegenini ele geçirmek ve üzerinde yaşayan herkesi ortadan kaldırmak istiyor. Tertium şehrinin kaderi ise size ve müttefiklerinize bağlı.

Disco Elysium: Final Cut Duyuruldu

Açık dünya oynanışın sunulduğu Rol Yapma Oyunu Disco Elysium: Final Cut, The Game Awards 2020 şovunda duyuruldu. Mart ayında Mac, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Stadia için, Yaz mevsiminde de Xbox Series ve Switch için satışa sunulacak. Eğer halihazırda Disco Elysium sahibiyseniz, ücretsiz bir güncelleme ile yeni versiyona erişim sağlayabileceksiniz.

ZA/UM tarafından geliştirilmiş olan oyunda, eşsiz yetenekleri olan bir dedektif rolünde olacaksınız. Senaryo boyunca karşınıza çıkacak olan karakterleri sorgulayacak, katilleri ortaya çıkartacak veya rüşvet alacaksınız. Bir kahraman veya insanlığın yüz karası olmak ise sizin tercihinize bağlı.

Disco Elysium: Final Cut, yeni siyasi vizyon araştırma görevleri, tam bir seslendirme, iyileştirilmiş oynanabilirlik, gerçek bir rol yapma deneyimi ve emsalsiz özgürlük sunacak.

Yeni Dragon Age Oyununun Fragmanı Yayınlandı

Dragon Age 4, ilk olarak 2018 yılının sonlarına doğru yayınlanan bir tanıtım fragmanı ile ortaya çıkmıştı. Ne var ki, o zamandan beri pek bir sesi sedası çıkmıyordu. The Game Awards 2020 ise beklenen duyurunun yapıldığı şov oldu. En azından ilk fragman yayınlandı.

Henüz net bir çıkış tarihi verilmiş veya oynanış gösterilmiş değil. Ne var ki, senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları gördüğümüz fragmanda, Dragon Age Inquisition oynayanların yakından tanıdığı Solas, fragmanın sonunda karşımıza çıkıyor. Kendisini Dread Wolf çiziminin önünde görebiliyoruz. Bunun dışında, fragmanın fonunda aynı oyundan Varric Tethras karakterinin sesini de duyabiliyoruz.

Hood: Outlaws & Legends Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Sumo Digital ve Focus Home Interactive, Hood: Outlaws & Legends için resmi çıkış tarihi duyurdular. PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilen oyun, 10 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak

Karanlık ve şiddete dönük bir ortaçağ dünyasında geçecek olan Hood: Outlaws & Legends, PvPvE türü bir oyun olacak. State adıyla bilinen yozlaşmış bir otoritenin çalmış olduğu malları geri almak için rekabete giren iki takımı karşı karşıya getirecek olan oyunda, ana göreviniz bahsi geçen otoritenin kalesinden hazine sandığını çalmak ve stratejik ve takım çalışması büyük önem arz ediyor. Her bir karakterin eşsiz yetenekleri ve mistik güçlerinin olduğu oyunda, yay ve ok kullanımı ile gizlilik ön planda bulunuyor. Başarılı olmanız durumunda da, elde edeceğiniz yağma ile takviyelere, silahlarınıza veya karakterinize yatırım yapabileceksiniz. Eğer takım çalışmasında başarısız olursanız, rakip takımın yanı sıra ortalıkta gezinen yapay zeka korumalar, başınızı ciddi anlamda ağrıtabilirler.

Oyunun çıkışı sonrasında yeni haritalar, karakterler, oyun modları ve topluluk etkinlikleri ile destekleneceği söyleniyor.

Fall Guys: Ultimate Knockout Season 3 Tarihi Verildi

Devolver Digital ve Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout Season 3’ün 15 Aralık 2020 tarihinde başlayacağını duyurdular.

Kış temalı olacak yeni sezonda, yedi yeni bölüm ve otuzdan fazla yeni kostüm bulunacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Season 1 Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Yeni Call of Duty, 2010 yılında çıkmış olan Call of Duty: Black Ops oyununun devamı olacak. Adler tarafından yapılan işkence dolu sorgulama sırasında gözünü kaybeden Stitch, ilk sezon ile intikam için geri dönüyor. Bu karakterin yanı sıra gelecekte daha başka operatörleri de yönetebileceğiz.

Yayınlanan oynanış fragmanında, yeni bir çok oyunculu mod haritasının yanı sıra Call of Duty: Warzone oyununa eklenecek olan Rebirt Island haritasını da görebiliyoruz.

Oddworld: Soulstorm Ertelendi

PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen Oddworld: Soulstorm, bu yıl içerisinde satışa sunulacak. Bir kez daha Abe rolünde olacağımız hikayeye göre, kardeş mudokon'ları köle işgücü olmaktan kurtarmaya çalışacağız. Silah üretim ve özelleştirme sisteminin bulunacağı oyunda, her ne kada çizgisel bir oynanış sunulacak olsa da yeni bölümlere ve mekanlara ulaşabileceğiniz büyük bir tren alanı bulunacak.

Oyunun ilk duyurusu gerçekleştirildiğinde, bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyordu ama The Game Awards 2020 şovunda yapılan duyuru ile İlkbahar mevsiminde bizlerle olacak.

Scarlet Nexus 2021 Yaz Mevsiminde Çıkıyor

Oyunun hikayesi, insan beyninde ekstra güçler bahşeden ve dünyanın bütünüyle değişmesine neden olan farklı bir hormonun keşfedildiği yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlık yeni bir çağa adım atarken, Others adı verilen yaratıklar da yeryüzüne inmeye başlıyorlar ve büyük bir savaş patlak veriyor. Psiko kinesis yeteneği olan Yuito Sumeragi karakterini yöneteceğiniz oyunda, New Himuka şehrini araştıracak ve teknoloji ile fizik yetenekleri arasında kalmış olan Brain Punk geleceğin gizemini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan Scarlet Nexus, Bandai Namco Studios ve eski Tales serisinin geliştiricileri tarafından geliştiriliyor.

Microsoft Flight Simulator Xbox Series Çıkış Zamanı Duyuruldu

18 Ağustos 2020 tarihinde PC (Microsoft Store ve Steam) ve Xbox Game Pass için yayınlanmış olan Microsoft Flight Simulator, Xbox Series için de yayınlanacak. Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından da yayınlanan serinin yeni oyun, 2021 yılının Yaz mevsiminde, Xbox Series kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Hayatta Kalma Korku Oyunu The Callisto Protocol Duyuruldu

Striking Distance Studios tarafından geliştirilen oyun, 2022 yılında konsollar ve PC için satışa sunulacak. 2320 yılının Jüpiter gezegeninin Callisto uydusunda geçecek olan oyunda, oyuncular olarak azami güvenlikli Black Iron hapishanesinden kaçmaya ve hapishanenin sırlarını ortaya çıkartmaya çalışacağız.

Gone Home Geliştiricisinin Yeni Oyunu, Open Roads

Hikaye, Tess Devine ve annesi Opal’in başlarından geçeni anlatıyor. Anne ve kız, evlerinin çatı katında bir zula buluyorlar. Eski defterlerin açıldığı bu zula, çok karanlık ve bulaşılmaması gereken bir gizeme işaret ediyor. Ne var ki Tess ve Opal, meraklarına yenik düşerek gizemi ortaya çıkartmak için yola çıkıyorlar. Ancak bu süreç, birbirlerini de keşfetmelerine yol açıyor.

Roguelite Oyunu Endless Dungeon Duyuruldu

PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, Endless evreninde geçiyor ve Dungeon of the Endless için bir devam oyunu olacak. Beraberinizdeki ekip ile terk edilmiş bir uzay istasyonuna gidecek ve üzerinize dalga dalga akan canavarlara karşı kristalinizi korumaya çalışacaksınız.

Crimson Desert Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Black Desert Online ile tanınan Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert, açık dünya oynanış sunan devasa bir çok oyunculu rol yapma oyunu olacak. Pywel kıtasındaki paralı askerlerin hayatta kalmak için verdikleri mücadelenin anlatılacağı oyun, gerçekçi karakterler ve gerçekçi hikayeler sunacak.

Vin Diesel’lı ARK 2 Duyuruldu

Açık dünya hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved için bir devam oyunu geliyor. Şimdilik çıkış tarihi, çıkış platformu dahil hiçbir detay paylaşılmış değil ama başrolünde Santiago karakteri ile Vin Diesel bulunacak.

Evil Dead: The Game Duyuruldu

Saber Interactive ve Boss Team Games, PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Switch, Xbox One ve Xbox Series için Evil Dead oyunu duyurdular. 2021 yılında çıkacak olan oyun, kooperatif destekli ve PvP odaklı olacak.

Tercihen hayatta kalmaya çalışan bir grup veya Ash ve arkadaşlarının peşinde olan Kandarian Demon rolünde olacağınız oyunda, yirmi beşten fazla silah, yetenek ağacı, film serisinden aşina olacağınız mekanlar, karakterler, mizah anlayışı, aksiyon ve tabii ki korku sunulacak.

It Takes Two Duyuruldu

26 Mart 2021 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan oyun, bir büyü ile oyuncağa dönen Cody ve May karakterlerinin başlarından geçenler anlatılacak. Fantastik bir dünyada kapana kısılan ikili, parçalanan ilişkilerini de eski haline getirmeye çalışacaklar.

Stüdyonun önceki oyunlarında olduğu gibi It Takes Two da kooperatif oynanacak. Ayrıca A Way Out’taki gibi Friend’s Pass sistemi kullanılacak ve sadece bir oyuncunun oyunu alması yetecek. Diğer ise deneme sürümü üzerinden tam sürüm oyun deneyimi yaşayabilecek.

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion Tanıtım Fragmanı

Bethesda Softworks ve ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion için bir tanıtım fragmanı yayınladılar. The Elder Scrolls Online için yeni bir macera sunacak olan oyun için şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. İndirilebilir içerik, hikaye ve yeni bölüm hakkında merak edilen detaylar, 22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik ile paylaşılacak.

Evil West Duyuruldu

Focus Home Interactive ve Flying Wild Hog, yeni oyunları Evil West’i duyurdular. 2021 yılında satışa sunulacak olan oyun, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. Bir vampir avcısı ve Birleşik Devletler’i vampir tehdidinden korumak için çalışan gizli bir kuruluşun bir parçası olan Jesse Rentier rolünde olacağınız oyunu ister tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak bir arkadaşınız ile oynayabileceksiniz.

PC için Road 96 Duyuruldu

2021 yılında satışa sunulacak olan oyunda, özgürlüğe giden bir maceraya çıkacaksınız. Birçok farklı yolun sizi bekleyeceği Road 96 senaryosunda oyuncular olarak yeni yerler keşfedecek ve farklı karakterler ile tanışacaksınız. Dahası ise karar mekanizmasının da bulunacağı oyunda, yapacağınız seçimler hem maceranıza, hem tanıştığınız kişilere hem de oyunun geçtiği dünyaya etki edecek.

Fortnite'a Gelen Son Ünlü, Master Chief!

Halo serisinin ana karakteri olan Master Chief ( https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/the-master-chief-joins-the-hunt-in-fortnite-chapter-2-season-5?sessionInvalidated=true ), şu anda içerik mağazasından satınabilir. Tercihen tek veya set halinde satın alabilirsiniz. Eğer set olarak almayı tercih ederseniz, beraberinde UNSC Pelican, Yerçekimi Çekici ve holografik bir Seçkin kurukafaya sahip Savaş Efsanesi sırt süsü sizin olacak. Bununla birlikte, Master Chief karakterini aldıktan sonra, Xbox Series üzerinde bir Fortnite maçı oynayarak Mat Siyah tarzı sizin olacak.

Öte yandan, ünlü The Walking Dead karakterleri Daryl Dixon ve Michonne karakter görünümlerı de 16 Aralık 2020 tarihinde Fortnite oyununa dahil olacaklar.

Yakuza Oyunları PC ve Xbox’a Gelmeye Devam Ediyor

We’re excited to announce that the entire mainline Kiryu Yakuza saga will soon be available on Xbox Game Pass, Windows 10, and Steam!



🐉 The Yakuza Remastered Collection (Yakuza 3, 4, and 5 also available separately) – Jan 28, 2021



🐉 Yakuza 6: The Song of Life – Mar 25, 2021 pic.twitter.com/Xg1ORNE6xv — RGG Studio (@RGGStudio) December 11, 2020

SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio, The Yakuza Remastered Collection ve Yakuza 6: The Song of Life oyunlarının PC ve Xbox One için de satışa sunulacağını duyurdu. Koleksiyon paketi 28 Ocak 2021 ve altıncı oyun da 25 Mart 2021 tarihinde geliyor iken her iki platformda da Xbox Game Pass servisi abonelerine de sunulacak.

Yeni Mass Effect’in Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Electronic Arts ve BioWare, The Game Awards 2020 şovunda, yeni Mass Effect için bir tanıtım fragmanı yayınladılar. Eski bir ekip ile geliştirilme sürecinin başlarında olan oyun için henüz hiçbir detay paylaşılmış değil ama yayınlanan fragmanda, bir karakterin yerden N7 amblemi aldığı bir kısım var. Akabinde kameranın hafiften uzaklaşması ile bu karakterin bir Asari olduğunu görebiliyoruz ve kendisi muhtemelen Liara gibi. Haliyle serinin yeni oyunu orijinal üçleme ile bağlantılı olacakmış gibi görünüyor.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch 2021 İlkbaharında Çıkıyor

Bilibili ve TiGames, PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch oyununun çıkış zamanını duyurdular.

Hikaye olarak Machine Legion’ın Torch City’ye yerleşmesinden altı yıl sonrasının işleneceği oyunda, eskiden direniş savaşında asker olan Rayton rolünde olacağız. Machine Legion’ın Torch City’ye yerleşmesi sonrasında inzivaya çekilen karakterimiz, arkadaşının yaka paça tutuklanmasından sonra, mekanik yumruğunu alıyor ve karşılık vermek için zorlu bir maceraya atılıyor. Ne var ki kendisini mafya, isyan ve lejyon üçgenindeki bir komplonun içerisinde buluyor.

PC için Century: Age of Ashes Duyuruldu

Oynaması ücretsiz çok oyunculu ejderha savaşı oyunu Century: Age of Ashes, The Game Awards 2020 şovunda duyuruldu. 2021 yılının Şubat ayında erken erişime açılacak olan oyunda, ejderhanızı özelleştirecek, diğer oyunculara karşı mücadele edeceğiniz arenaya inecek ve bir efsanevi bir Dragoneer olmak için rekabete girişeceksiniz.