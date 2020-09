The Haunting 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı

Netflix'in her sezonda başka bir konu ele aldığı korku dizisi The Haunting'in 1. sezonu Hill House oldukça büyük bir çıkış yakalamış ve dünya çapında izlenme rekorları kırmıştı. Kısa süre içerisinde dünyanın en popüler dizilerinden biri haline gelen The Haunting 2. sezon fragmanı ile birinci sezondaki ekibin ikinci sezonda da popülaritesinden hiçbir ödün vermeden ilerleyeceğinin işaretini verdi.

The Haunting 2. Sezon Fragmanı Neler Sunuyor?

Doksanların İngiltere'sinde geçen Bly Manor (Bly Malikanesi), Henry James'in hayalet hikayelerinin uyarlamasını ekranlara taşıyacak. Victoria Pedretti (Dani Clayton), Rahul Kohli (Owen), Tahirah Sharif, Amelia Eve (Jamie) gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonunda korku ve gerilim dozunun oldukça yüksek olacak.

Henry James'in kitabından esinlenen The Haunting'in ikinci sezonu Bly Manor'un (Bly Malikanesi) birinci sezonu ile hiçbir bağlantısı olmayacak. Dizinin ikinci sezonu ise 9 Ekim'de yayımlanacak. Yönetmen koltuğunda Mike Flanagan'ın oturduğu The Haunting'in Netflix tarafından yazılan ikinci sezon konusuna ve ikinci sezonun fragmanına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

"2018 yapımı The Haunting: Tepedeki Ev’in ardından çekilen The Haunting: Bly Malikânesi, 9 Ekim’de yayına giriyor. Antoloji dizisi The Haunting’in bu yeni sezonu, Bly Malikânesi ile buranın canlı ve ölü sakinlerinin yaşamlarına odaklanıyor. The Haunting: Bly Malikânesi’nde Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith ve Amelia Eve rol alıyor."

