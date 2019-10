The House of the Dead Serisinin İlk İki Oyunu Yeniden Yapılıyor

The House of the Dead serisi geri dönüyor. Yeniden yapım The House of the Dead ve The House of the Dead 2 duyuruldu.

Her iki oyunun yeniden yapımlarıyla ilgili ilk gelişme geçtiğimiz haftanın ortalarında yaşanmıştı. Polonya menşeli Graczpospolita sitesi, Forever Entertainment ile SEGA arasında The House of the Dead ve The House of the Dead 2 oyunlarının mevcut nesle taşınması için anlaşmanın yapıldığını rapor etmişti. SEGA veya Forever Entertainment sıcağı sıcağına bir açıklamada bulunmamışlardı ama beklenen duyuru gecikmedi.

Forever Entertainment, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile The House of the Dead ve The House of the Dead 2 oyunlarının yeniden yapım versiyonlarını duyurdu. MegaPixel Studio tarafından geliştirilecek olan yapımlar için şu an çıkacağı platformlar ve çıkış tarihi dahil herhangi bir detay verilemiyor.

Hi Guys! We confirm the signing of the agreement regarding remakes of the games "The House of the Dead" and "The House of the Dead 2". No platforms or release dates have been confirmed, and unfortunately we can’t say anything more for now. Please keep fingers crossed for us and.. — Forever Entertainment (@ForeverEntert) 3 Ekim 2019

Öte yandan Graczpospolita sitesi tarafından aktarılan detaylara bakılırsa, ilk görüntülerinin önümüzdeki aylarda paylaşılacağı söylenen ilk oyun, 2020 yılı sona ermeden satışa sunulacak. Her iki oyun için de görselliğin mevcut nesle uygun hale getirilmesinin yanı sıra orijinal senaryolara sadık kalınacak şekilde oynanışta bir takım değişiklikler yapılacakmış. Ancak bu detayların henüz Forever Entertainment tarafından onaylanmadıklarını söyleyelim.

1996 yılında çıkmış olan The House of the Dead oyununda Thomas Rogan ve G olarak anılan ajanların rolüne bürünüyor ve çılgın bilim insanı Dr. Curien'ın tehlikeli ve insanlık dışı deneylerinin sonucunda oluşan yürüyen ölüler ile mücadeleye giriyorduk. The House of the Dead 2 ise ilk oyunun doğrudan devamı niteliğinde ve 1998 yılında satışa sunulmuştu.