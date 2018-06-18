The Incredibles 2, Beyaz Perdedeki Yolculuğuna Rekorla Başladı!

Solo: A Star Wars Story ile hayal kırıklığına uğrayan Disney, The Incredibles 2 (İnanılmaz Aile) ile yeniden ayağa kalktı! Ünlü animasyon filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 milyon dolarlık açılış gerçekleştirerek müthiş bir başarıya imza attı.

Vizyona girdiği 2004 yılında gişeleri altüst eden ve yakaladığı başarıyla adını gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri arasına yazdıran The Incredibles tam 14 yıl aradan sonra adına yakışır bir dönüş yaptı.

ABD’deki sinema salonlarında haftasonu vizyona giren The Incredibles 2, 180 milyon dolarla, tüm zamanların en yüksek açılışını yapan animasyon filmi olmayı başardı. Aynı zamanda Hollywood sinemasının şimdiye kadarki en iyi sekizinci açılışını gerçekleştiren film, beklentilerin de üzerine çıktı.

The Incredibles 2 Fragmanı:

The Incredibles 2, bir başka Disney-Pixar filmi Kayıp Balık Dori’ye de geçmiş oldu. 2016 yılında vizyona giren ve Kayıp Balık Nemo'nun devamı niteliğinde olan animasyon filmi, ilk üç gününde 135 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.

Esasen Disney’in bu denli bir başarıyı The Incredibles 2’den ziyade Solo: A Star Wars Story’den beklediğini söyleyebiliriz. Tabii ortaya çıkan tablo, hemen herkesi ters köşeye yatırmışa benziyor.

Star Wars evreninin son filmi olan ve 40 yıllık serüvenin en ünlü karakterlerinden Han Solu’nun hayatını anlatan Solo: A Star Wars Story, dördüncü haftasına girmesine rağmen Kuzey Amerika’da yalnızca 192.8 milyon dolar kazandı.

Oldukça sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip olan yeni Star Wars spin-off'u, çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Star Wars tarihinde para batıran ilk yapım olacak. 250 milyon dolar bütçe ile çekilen filmin bu denli az izlenmesinin nedenlerinden biri olarak, "Avengers: Infinity War” ve “Deadpool 2” ile aynı zamanda vizyona girmesi gösteriliyor.

Tabii, Disney-Marvel ortaklığıyla çekilen Black Panther’i de unutmayalım. Ryan Coogler’ın yönettiği süper kahraman filmi, 699 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak, Amerikan gişelerinde en çok para kazanmış 3'üncü film olan Titanik'i geride bırakmıştı.