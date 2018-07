The Incredibles 2, Gişede 1 Milyar Doları Geçmek Üzere

The Incredibles (İnanılmaz Aile), gişedeki performansıyla isminin hakkını veriyor! Ünlü animasyon serisinin devam filmi, dünya çapında 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşmak üzere.

ABD’de Haziran ayında vizyona giren The Incredibles 2, ilk haftasında 180 milyon dolar hasılat toplayarak, tüm zamanların en yüksek açılışını yapan animasyon filmi olmuştu. Yakaladığı başarıyla Hollywood sinemasının şimdiye kadarki en iyi sekizinci açılışını gerçekleştiren film, bir başka kilometre taşını daha tamamlamaya çok yaklaştı.

Disney imzalı animasyon filmi, şu ana kadar ABD’de 574 milyon dolar kazanırken, yurtdışında ise 424 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Toplamda 997 milyon dolara ulaşan The Incredibles 2, adını milyarlar kulübüne yazdırmaya hazırlanıyor.

Beklentilerin fazlasıyla üzerine çıkan The Incredibles 2, şüphesiz ki 2018’in en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu. Peki, filmin bu denli başarılı olmasının altında ne yatıyor?

The Incredibles 2, gerek konusu gerekse karakter kurgusu ile ebeveynlerin çocuklarıyla izleyebilecekleri filmlerin başında geliyor. Tabii bir de nostalji faktörü var. Serinin ilk filmi tam 15 sene önce vizyona girmişti. O zamanlar çocuk yaşta olan birçok kişi bugün filmi izlemek için sinemalara akın etti. Nitekim çoğu insan, söz konusu filmin en iyi Disney-Pixar yapımı olduğuna inanıyor. Dolayısıyla, The Incredibles her ne kadar bir animasyon filmi olsa da, tüm bu faktörler sayesinde çok geniş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor.

Öte yandan filmin bazı ülkelerde henüz izleyiciyle buluşmadığını belirtelim. Bu yerlerden birisi de Türkiye. Ülkemizde vizyona girdiği tarihte özellikle dönemin çocuklarının sinemaya koştuğu The Incredibles, kendisine özel bir hayran kitlesi yaratmıştı. Benzer bir durumun serinin yeni filminde de yaşanabileceğini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.

The Incredibles 2, ülkemizde 22 Ağustos’ta vizyona girecek.