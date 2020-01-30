The Initiative, İlk Projeleri Üzerinde Çalışmaya Başlamış

Xbox patronu Phil Spencer, müjdeli haberi Twitter üzerinden paylaştı. The Initiative, ilk projeleri üzerinde çalışmaya başlamış.

Santa Monica şehrindeki stüdyonun kuruluş duyurusu E3 2018 fuarı sırasında gerçekleştirilmişti. Zaman içerisinde bu stüdyoyla ilgili yaşanan gelişmeler ise sadece bünyesine kattığı geliştiricilerden ibaret olmuştu. Ancak bu geliştiricilerin önemli şirketlerde ve stüdyolarda emek sarf etmiş olan geliştiriciler olduklarını söyleyelim. Yani duyurulacak olan ilk oyun için heyecanlanmak için nedenlerimiz var. Peki şu an için son durum nedir?

Xbox patronu Phil Spencer, yakın bir zaman önce The Initiative stüdyosunu ziyarete gitmiş. Gördüklerinden memnun bir şekilde ayrıldığı her halinden belli olan Spencer, sağ olsun düşüncelerini şahsi Twitter hesabı üzerinden oyuncular ile paylaşmayı da ihmal etmemiş.

Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things :-) ) in new ways. — Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2020

Söylediğine göre, stüdyo hem yeni şeyler hem de yeni yöntemler ile eski şeyler üzerinde çalışıyormuş. Yeni projenin ne olduğunu tahmin etmek şu anda mümkün değil ama 'yeni yöntemler ile eski şeyler' ile kastettiği eski bir oyunun yeniden yapımı veya sil baştan yapımı olabilir. Bir ihtimal E3 2020 fuarında bu konuya değinilebilir. Hatta belki de kısa bir tanıtım videosu bile görebiliriz. Şu anda elden gelen tek şey ise beklemek. Hesapta olmayan bir sızıntı yaşanmazsa tabii ki.

Kuruluşundan bu yana The Initiative stüdyosuna katılan önemli geliştiricilerden öne çıkanlar ise şöyle;