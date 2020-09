Yeni Duyurulan The Invincible, Türkçe Dil Desteği ile Gelecek

The Invincible, Türkçe dil desteği ile çıkacak bir başka oyun olacak. Starward Industries stüdyosu, bizleri sevindiren bir adım attı. Detaylar haberimizde.

Birinci kişi bilim-kurgu türündeki The Invincible oyununda, Regis III isimli yabancı bir gezegende uyanan bir bilim insanı rolünde olacaksınız. Yıldızlar arası bilimsel bir araştırma söz konusuyken, kendinizi çok geçmeden yaşam ile ölüm arasında geçen bir kurtarma görevinde bulacaksınız. İniş yaptıktan sonra, bir yandan her şeyin çok çabuk bir şekilde tersine döndüğü gezegende hayatta kalabilmek için içgüdülerinize güvenmek durumundayken bir yandan da gelişmiş uzay ekipmanlarıyla kayıp mürettebat üyelerini bulmaya çalışacaksınız.

Tehlikeli sırların sizi beklediği Regis III gezegeninde, derinliklere inerken yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Bununla birlikte, artık geri dönmek için de tehlikeli sınırı aşmış olacaksınız.

The Invincible, Türkçe Olarak Geliyor!

Unreal Engine kullanılan The Invincible, The Witcher III: Wild Hunt, Dying Light ve Cyberpunk 2077 gibi önemli oyunlar üzerinde çalışmış olan geliştiricilerin bulunduğu bir stüdyo tarafından PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için hem geliştiriliyor hem de yayınlanacak. Şimdilik tam bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, birkaç gün önce duyurulmuştu. Yakın bir zaman önce de Steam sayfasını güncelleyen Starward Industries, sevindirici bir detayı ekledi. The Invincible, Türkçe dil desteği ile satışa sunulacak. Buradan göz atabileceğiniz sayfada, Türkçe altyazı ve arayüz ile karşımıza geleceğini görebiliyoruz.

Zaman içerisinde böylesi haberler ile karşılaşmak elbette biz Türk oyun severleri fazlasıyla sevindiriyor. Peki siz The Invincible hakkında ne düşünüyorsunuz? İlginizi çekti mi? Satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!