The Irishman'i İzleyenlerin Yalnızca Yüzde 18'i Bitirebildi

Netflix'in üç buçuk saat uzunluğu ile dikkat çeken ve en yeni mafya filmi olan The Irishman'in analizi ortaya çıktı. Netflix prömiyerinin ardından yapılan araştırma sonucunda, filme başlayanların yalnızca yüzde 18'lik kısmı 209 dakikayı tamamlayabilmiş.

Variety’nin paylaştığı Nielsen verilerine göre 27 Kasım’da Netflix'de izlenebilir hale gelen The Irishman, 17.1 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi. 5 gün içerisinde 17 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan filmde özellikle Al Pacino ve Robert de Niro gibi isimlerin olmasıyla dikkat çektiğini belirtelim.

Bu konuda Ekim ayında yine Netflix'de gösterime giren El Camino: Bir Breaking Bad Filmi’ni (El Camino: A Breaking Bad Movie) geçmeyi başaran The Irishman'in 29 Kasım Cuma ise en başarılı günü olduğu raporlandı. Ancak her ne kadar 17 milyon kişi filmi izlese de, bunlardan yalnızca 930 bin kişi filmi bitirmiş durumda. Rakamlar arasındaki bu fark ise film hakkında ağır eleştirilere sebep oluyor.

Hala Netflix üzerinden izlenebilir durumda olan The Irishman, üç buçuk saatlik süresiyle Martin Scorsese’nin en uzun filmi. Kadrosunda mafya filmlerinin tanınan isimlerini barındıran filmin biyografik suç kategorisinde yeni bir alternatif olarak sunulduğuu söyleyebiliriz. Peki ya siz The Irishman'i nasıl buldunuz?