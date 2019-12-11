The Irishman Milyonlarca Kişi Tarafından İzlendi

27 Kasım tarihinde Netflix üzerinde yayınlanan The Irishman, aradan geçen kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

26 Milyondan Fazla Kişi İzledi

Yapılan açıklamalara göre The Irishman ilk yedi gün içerisinde 26,4 milyon kişi tarafından izlendi. Bu kitle filmin en az yüzde 70 oranındaki kısmını izleyen kişilerden oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde filme girenlerin çok büyük bir kısmının filmi tamamen izlemeden çıktığını yazmıştık. Yani filme en az bir kez giriş yapmış kişi sayısı çok daha ciddi bir düzeyde bulunuyor.

Yaklaşık 209 dakika uzunluğundaki filmin ilk yirmi sekiz günlük süreç içerisinde 40 milyon kişi sınırını geçmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "İnsanların telefon başında üç saat geçirdiğini düşünürsek, bu sayıların çok daha etkileyici olduğu sonucuna ulaşırız." dedi.

The Irishman Konusu

Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor. Eğer The Irishman filmine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.