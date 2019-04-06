The Kollector, Mortal Kombat 11 İle Seriye Katıldı

Mortal Kombat 11 oyununun dövüşçü kadrosu zaman geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Bu genişleme sırasında da hem eski karakterlerin döndüğünü, hem de yeni karakterlerin katılımda bulunduğunu görüyoruz. Gerçi bu zamana kadar adını sanını duymayıp da ilk defa bu oyunda göreceğimiz sadece iki karakterden haberdar olmuştuk. Bunlardan bir tanesi Geras, diğeri de Cetrion idi. The Kollector, Mortal Kombat 11 ile seriye katılacak olan bir diğer yeni karakter olacak.

Warner Bros. Interactive tarafından verilen bilgiye göre, Outworld imparatorluğunun hizmetkarı olan The Kollector, sadece varlığını ve statüsünü önemseyen bir karakter. Bunu devam ettirmek için de kimseyi öldürmekten de çekinmiyor. Yoksulluk içinde doğmasına rağmen, Shao Kahn'ı etkileyen bir gayretle koleksiyonculuk işine başlaması sonrasında imparatorun en tehlikeli iş ortaklarından bir tanesi haline gelmiş. Outworld diyarının zengin insanlarından çalarak kendisini varlık ve statü ile ödüllendiren The Kollector, Shao Kahn'ın ölümünden sonra ortalıktan kaybolmuş. Ne var ki, sonunda yakalanmış ve idama mahkum edilmiş. Şimdi ise bu durumdan kurtulmanın yolunu arıyormuş.

The Kollector için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.