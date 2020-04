The Last Campfire Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

2016 yılında satışa sunulan No Man's Sky ile tanıtığımız Hello Games, The Last Campfire adında küçük bir yan proje ile de uğraşıyor. Bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan oyun için, Inside Xbox yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

The Last Campfire, bizlere kafa karıştırıcı bir mekanda kapana kısılmış olan kayıp bir karakterin hikayesini anlatacak. Senaryo boyunca hem karakterinizin var oluşunun değerini anlamasına hem de eve geri dönüş yolunu bulmasına yardım edeceksiniz.

Her ne kadar No Man's Sky ile karşılaştırıldığında düşük bütçeli bir oyun olsa da, kontrol ettiğimiz karakter ve sunduğu karanlık ve ürkütücü atmosferi ile bir hayli ilgi çekici olduğunu söylemek lazım. Runic Games tarafından geliştirilmiş olan Hob ile güçlü benzerliği olsa da The Last Campfire oyununun daha dingin bir yapı sunuyor.

The Last Campfire oynanış videosu

Oynanış gösterimi sırasında oyunun yaratıcılarından olan Steve Burgess, görsellik ve hikaye anlamında Labyrinth ve The Dark Crystal fikri mülkiyetlerinden esinlenildiğini de belirtmeden geçmiyor.

PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan The Last Campfire için yayınlanan ilk oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.