The Last of US 2. Sezon Hikayesi Kesinleşti

The Last of Us oyun serisinin yaratıcısı Neil Druckmann, yakın zamanda çıkan ve kendisinin de yapımcıları arasında yer aldığı The Last of Us dizisinin ikinci sezonu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşım yapan Neil Druckmann, ikinci sezonun geleceği bilgisini doğruladığı gibi yeni sezonun hikayesi hakkında da ipucu verdi.

The Last of Us 2. Sezon, Oyun Hikayesine Sadık Kalacak!

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Yakın zamanda sona eren The Last of Us dizisi, ünlü oyun serisiyle hikaye anlamında büyük benzerlik taşıması sayesinde sıklıkla en iyi oyun uyarlaması olarak gösteriliyordu. Anlaşılan HBO, yeni sezonla birlikte aynı formülü devam ettirmek istiyor.

Twitter'da The Last of Us ikinci sezona ait bir afişi paylaşan Neil Druckmann, "Bugün HBO'da TLoU yok. Fakat ikinci sezon çoktan yolda." sözlerine yer verdi.

Dizinin büyük bir başarı yakalamasının ardından ikinci sezonun geleceği zaten kesinleşmişti. Ancak Druckmann'ın paylaşımında yer verdiği afiş, ikinci sezonun hikayesini de kesinleştirmiş oldu.

Eğer The Last of Us Part 2'yi oynadıysanız afişte yer alan kol ve çekice aşina olabilirsiniz. Bu kol, ikinci oyunun ana karakterlerinden olan Abby'ye ait.

Yani tüm oklar, ilk sezonda olduğu gibi oyunların ana hikayesiyle paralel ve sadık bir şekilde ilerleyen bir sezon göreceğimize işaret ediyor. İkinci sezonda serinin hayranlarını çok daha kapsamlı ve büyük bir hikaye bekliyor olacak!