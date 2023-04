The Last of Us'ın Beklenen Güncellemesi Yayınlandı

En son The Last of Us PC güncellemesi olan 1.0.2.0 güncellemesi Naughty Dog tarafından yayınlandı ve bu güncelleme bazı görsel hataları gideriyor ve genel stabiliteyi iyileştiriyor gibi görünse de yapılması gereken hâlâ çok sayıda düzeltme var.

Söz verildiği gibi, Naughty Dog geçtiğimiz gece PC'de The Last of Us Part 1 için çok beklenen bir güncelleme daha yayınladı. Önceki güncellemelerle karşılaştırıldığında, bu güncellemenin bugüne kadarki en kapsamlı güncelleme olduğu görülüyor ve güncelleme notlarında oyunun görsellerini, performansını, kullanıcı deneyimini ve çok daha fazlasını iyileştirmek için çok sayıda düzeltmeden bahsediliyor.

Değişikliklerden biri CPU kullanımını azaltmak için doku akışının güncellenmesi. Ayrıca bu güncelleme birçok kullanıcı için sorunlara neden olan gölgelendirici yüklemesinde bazı değişiklikler içeriyor.

The Last of Us Yeni Güncelleme Karşılaştırma Videosu

Bu güncelleme bugüne kadarki en önemli güncelleme gibi görünse de sorunlu PC portunu tamamen düzeltiyor diyemeyiz. YouTuber 'ElAnalistaDeBits' 1.0.2.0 yamasının uygulandığı PC versiyonunu hem PC hem de Steam Deck üzerinde test etti ve oyunun PlayStation 5 versiyonuyla karşılaştırdı.

Genel olarak karşılaştırma videosu, oyunu NVIDIA RTX 30/40 serisinde çalıştırırken oyunun performansında gözle görülür bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Steam Deck'te de kayda değer bir performans artışı olmadı.

Peki siz yeni güncellemeyi denediniz mi? Düşüncelerinizi aşağdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.