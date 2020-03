The Last of Us Dizinin Duyurusu Yapıldı

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 için özel olarak satışa sunulan ve bu nesilde de PlayStation 4 için uyarlanan The Last of Us, hikayesi ile biz oyuncuları halen etkilemeyi başarıyor. Çıkışından bu yana geçen yedi yıllık süreçte sayısız ödüle layık görülmüştü Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyun. The Last of Us şimdi de televizyon dizisi olarak televizyonumuzun ekranına gelmeye hazırlanıyor. Dizi HBO üzerinden yayınlancak.

Öncelikle HBO Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru sonrasında, merak edilen detaylar The Hollywood Reporter sitesi üzerinden paylaşıldı. Dizi orijinal oyundaki olayları konu alacakken henüz onaylanmamış olmasına rağmen The Last of Us Part II oyununun hikayesinden esintiler de göreceğimiz söyleniyor.

Geçtiğimiz sene HBO üzerinden yayınlanmış olan Chernobyl dizisinin yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us yazarı ve yaratıcı yönetmeni Neil Druckmann dizi uyarlamasının hem senaristi hem de baş yapımcısı konumunda bulunacaklar. Carolyn Strauss ve Naughty Dog Başkanı Evan Wells de baş yapımcılar arasında yer alacaklar. Proje Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ortak yapımı olacak. Bildiğiniz gibi PlayStation Productions, popüler Sony oyunlarını hem film hem de dizi olarak uyarlamak için kurulmuştu. Uncharted ilk film uyarlaması olacakken The Last of Us da ilk dizi uyarlaması olacak. Bu oyunların dışında God of War ve daha birçok oyunun olduğunu biliyoruz.

The Last of Us oyununun hayranı olan Craig Mazin, "Neil Druckmann'ın oyun dünyasında en iyi hikaye anlatımcısı olduğuna ve The Last of Us'ın da onun başyapıtı olduğuna şüphe yok. Bu nefes kesici sanat çalışmasını uyarlamak yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi ve Neil ile çalışmaktan dolayı onur duyuyorum." yorumunda bulundu.

Şu anlık karakter kadrosu, ilk bölümün yayınlanma tarihi dair çoğu detay belirsiz ama HBO Twitter hesabı üzerinden yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.