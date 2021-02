The Last of Us Dizisi Ellie'sini Buldu: Hangi Oyuncuyla Anlaşıldı?

Güncelleme: Deadline tarafından aktarılana göre Joel karakteri için de Pedro Pascal ile anlaşılmış. Pascal'ı bildiğiniz gibi Game of Thrones, The Mandalorian ve Narcos dizilerinden tanıyoruz.

Oyuncular olarak sabırsızlıkla beklediğimiz The Last of Us dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şu an için ilk bölümün yayınlanacağı tarih belli değil, ama kadro yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yapılan yeni açıklama ile The Last of Us dizisi Ellie’sini bulmuş oldu. İşte o oyuncu!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir duyuru ile Sony ve PlayStation platformu için büyük önem arz eden bir oyunun televizyon ekranına taşınacağını öğrenmiştik. HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak ve HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak The Last of Us dizisinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet iken, ilk bölümün yönetmenliği ise Kantemir Balagov tarafından yapılacak. Yapımcı kadrosunda ayrıca Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss, Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor.

Televizyon dizisinde, daha önceden de açıklandığı üzere ilk oyunda anlatılan olaylar takip edilecek. Cordyceps mantarının yol açtığı felakette insanlığın büyük bir kısmı yok olmuş, geri kalanlar ise dönüşüm yaşamıştır. Medeniyetin çöküşü ile bilinen dünya düzeni artık geride kalmıştır. Bu olaylardan yirmi yıl sonrasını gördüğümüz The Last of Us oyununda, her şey ana karakter Joel’un Ellie’yi Birleşik Devletler’in diğer tarafına götürmesiyle ilgili basit bir teslimat görevi olarak başlasa da, sonradan olaylar çok başka bir yöne sapıyordu.

The Last of Us Dizisinde Ellie'yi Kim Canlandıracak?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda HBO şirketinden onay alan televizyon dizisi için, çekimlerin başlaması öncesindeki safhaya nihayet geçilmişti. Bu geçiş sonrasında da heyecan verici bir haber geldi. Dizideki Ellie karakterini canlandıracak olan oyuncu ile anlaşmaya varıldı.

The Hollywood Reporter sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont karakterini canlandıran Bella Ramsey, şimdi de The Last of Us dizisindeki Ellie rolü ile karşımıza çıkacak. Oyundaki ana karakterlerden biri olan Ellie, dünyayı kasıp kavurmuş olan enfeksiyona karşı bağışıklıydı. İçgüdüleri ile iletişim kurma ve ait olma arasında bir denge kurmaya çalışırken aynı zamanda dünyanın kurtuluşu için de kilit rol konumundaydı.

Öte yandan, haftanın başında Joel için Mahershala Ali ile anlaşıldığına dair bir söylenti de çıkmıştı ama The Hollywood Reporter sitesine göre bunun herhangi bir doğruluğu yok. Çünkü, Ali ile esasen vampir avcısı Blade’in hikayesinin anlatıldığı yeni filmde rol alması için anlaşılmış durumda.

