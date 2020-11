The Last of Us Dizisine HBO Yeşil Işık Yaktı

Oyun sektöründen dizi sektörüne geçiş yapacak olan yapımların arasına yakın bir zamanda The Last of Us da katılacak. Bildiğiniz gibi Mart ayı içerisinde oyunun dizi uyarlaması HBO için duyurulmuştu. Bir süredir haber alamadığımız The Last of Us dizisine HBO yeşil ışık yaktı. Bu da demek oluyor ki işler gayet yolunda gidiyor.

The Last of Us oyununda yaşanan olayların anlatılacağı dizi uyarlamasında, Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin ve Neil Druckmann asıl yazar ve baş yapımcı pozisyonlarında bulunacaklar. İkiliye daha önceden Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss, Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells ve PlayStation Productions stüdyosundan da Asad Qizilbash ve Carter Swan de yapımcı kadrosundaki diğer isimler olacaklar.

The Last of Us Dizisi Yeşil Işık Aldı

Resmi duyuru yapıldığında, dizi HBO için Neil Druckmann ve Craig Mazin ikilisi ile hazırlık aşamasındaydı. Yakın bir zaman önce ise bir basın bildirisi yayınlayan HBO ve Warner Media, The Last of Us dizi uyarlaması için yeşil ışığı yaktıklarını duyurdular. Bu da yapım aşamasındaki ikinci adıma geçileceği anlamına geliyor.

HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak olan The Last of Us, HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak. Şu an için ilk bölüm için herhangi bir tarih verilmiş değil ama geçmişte Discussing Film tarafından yapılan bir röportajda, ilk bölümün Chernobyl yönetmeni olan Johan Renck tarafından yönetileceğini öğrenmiştik. Bu da, ikilinin başka bir yapımda yeniden bir araya gelecekleri anlamını taşıyor.

Son olarak, Craig Mazin dizinin oyunun hikayesine sadık kalacağını ama genişletileceğini ve boşlukları dolduracağını söylemişti. Haliyle kafalarda kalan bazı soru işaretleri de bu şekilde giderilmiş olacak. Bunun yanı sıra, Mazin, doğrudan oyundan alınan şok edici bir sahneyi de içereceğini dile getirmişti. Görünüşe göre izlerken gözlerimiz bir daha dolacak. Belki de ağlayacağız. Bunu elbette zaman ve önümüzdeki zaman zarfında paylaşılacak olan yeni detaylar gösterecek. Gelişmeleri takipte olacağız.