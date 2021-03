The Last of Us Dizisi İlk Oyunu Anlatacak

Bilhassa oyuncular tarafından büyük bir merakla beklenen The Last of Us dizisinden önemli detaylar paylaşıldı. Bu detaylar, uyarlamada nasıl bir yolun izleneceğine dair ışık tutuyor. Görünüşe göre beklentileri karşılayacak bir The Last of Us dizisi izleyeceğiz.

Bildiğiniz gibi Sony, bünyesindeki birçok fikri mülkiyetin hem dizi hem de film uyarlamasını hayata geçirebilmek için PlayStation Productions adı altında bir şirket kurmuştu. Halihazırda beyaz perdeye gelmesini beklediğimiz ve çekimleri tamamlanmış olan Uncharted bunlardan ilki olacakken, sırada da The Last of Us var.

İlk olarak 2013 yılında PlayStation 3 için satışa sunulan Naughty Dog oyunu, 2014 yılında da The Last of Us Remastered adı altında PlayStation 4 kullanıcılarının da beğenisine sunulmuştu. Yaşanan Cordyceps salgınının yirmi yıl sonrasındaki bir zamanda geçen oyunda, Joel adındaki bir silah kaçakçısını yönetiyorduk. Basit bir teslimat görevi ile başlayan hikaye, sonrasında Joel ile yanındaki on dört yaşındaki bir kız çocuğu olan Ellie için tarifi mümkün olmaz maceraya dönüşüyordu.

Bizlere neredeyse her türden duyguyu yaşatmayı başarmış olan bu oyunda yaşananlar, yıllar sonra televizyon ekranımıza taşınacak. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Mart ayında, sürpriz bir şekilde The Last of Us dizi uyarlaması duyurulmuştu.

The Last of Us Dizisinde Öze Sadık Kalınacak

Geçtiğimiz hafta sonu sona eren SXSW 2021 etkinliğinde ise IGN tarafından baş yapımcılar Neil Druckmann ve Craig Mazin ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında belirtilene göre, orijinal oyun ile karşılaştırıldığında büyük değişikliklerin olmadığı ve hem atmosfer hem de hikaye olarak elden geldiğince bağlı kalmaya çalışılıyor. Ne var ki olaylar açısından bazı bölümlerde büyük ölçüde oyundan sapılacak olsa da, diziye uyarlamasının eski ve yeninin bir harmanlaması olarak sunulacakmış. Bu yapılırken de, Joel ve Ellie’nin hikayesinin özünün ve felsefi temellerinin korunabilmesi için genel anlamda sadık kalınacakmış. The Last of Us ritminin basit bir şekilde yeniden yaratılmasından ziyade ana hedefin bu olduğu söyleniyor. Ayrıca dizi uyarlamasında, oyunda sunulan olay örgüsü büyük ölçüde takip edilecek olup diyaloglar bile bire bir olarak aktarılacakmış.

HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanacak ve HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak dizinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet iken, ilk bölümün yönetmenliği ise Kantemir Balagov tarafından yapılacak. Yapımcı kadrosunda ayrıca Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss, Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, Joel karakterinin Pedro Pascal ve Ellie karakterinin de Bella Ramsey tarafından canlandırılacağını öğrenmiştik.